15 ноября 2022

Сотрудники администрации Екатеринбурга сдали более двадцати литров крови

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День донора на Соликамской, 6. Екатеринбург, доноры, забор крови
В День донора муниципальные служащие сдали 20 литров крови Фото:

В акции приняли участие 45 муниципальных служащих. Мероприятие прошло четвертый раз в текущем году, рассказали на официальном портале Екатеринбурга.

«В специальном пункте, в стенах городской ратуши, кровь сдали 45 человек, каждый из которых сдал по 450 миллилитров крови. Всего медикам удалось собрать более 20 литров крови», — сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Стать донором может стать любой желающий от 18 лет с отсутствием противопоказаний. Подробнее узнать о том как и где можно сдать кровь, можно обратившись в Службу крови Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало о депутатах гордумы Екатеринбурга из медфракции, которые коллективно поучаствовали в донорстве. Собранная кровь пошла на помощь свердловчан и раненых военных.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

В акции приняли участие 45 муниципальных служащих. Мероприятие прошло четвертый раз в текущем году, рассказали на официальном портале Екатеринбурга. «В специальном пункте, в стенах городской ратуши, кровь сдали 45 человек, каждый из которых сдал по 450 миллилитров крови. Всего медикам удалось собрать более 20 литров крови», — сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Стать донором может стать любой желающий от 18 лет с отсутствием противопоказаний. Подробнее узнать о том как и где можно сдать кровь, можно обратившись в Службу крови Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало о депутатах гордумы Екатеринбурга из медфракции, которые коллективно поучаствовали в донорстве. Собранная кровь пошла на помощь свердловчан и раненых военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...