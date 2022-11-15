Сотрудники администрации Екатеринбурга сдали более двадцати литров крови

В акции приняли участие 45 муниципальных служащих. Мероприятие прошло четвертый раз в текущем году, рассказали на официальном портале Екатеринбурга.
«В специальном пункте, в стенах городской ратуши, кровь сдали 45 человек, каждый из которых сдал по 450 миллилитров крови. Всего медикам удалось собрать более 20 литров крови», — сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Стать донором может стать любой желающий от 18 лет с отсутствием противопоказаний. Подробнее узнать о том как и где можно сдать кровь, можно обратившись в Службу крови Свердловской области.
Ранее URA.RU сообщало о депутатах гордумы Екатеринбурга из медфракции, которые коллективно поучаствовали в донорстве. Собранная кровь пошла на помощь свердловчан и раненых военных.
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