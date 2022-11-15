Польский премьер-министр созвал экстренное совещание из-за упавших ракет

16 ноября 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Экстренное совещание созвано из-за падения ракет на территории Польши Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное совещание комитета совмина по безопасности после падения ракет на территории страны. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер. «В связи с ситуацией Матеуш Моравецкий при взаимодействии с президентом Польши Анджеем Дудой решил созвать встречу с членами комитета по вопросам безопасности и обороны», — цитирует РИА Новости Мюллера. Пресс-секретарь пообещал, что все данные с совещания «будут представлены как можно шире общественному мнению». Также он Мюллер попросил СМИ не публиковать неподтвержденную информацию. «Мы будем информировать после заседания, которое пройдет после получения информации от служб», — утверждает Мюллер. Ранее в Польше на границе с Украиной упали две ракеты. Предполагается, что они были сбиты украинским ПВО, сообщает польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники. По сообщению СМИ, погибло два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное совещание комитета совмина по безопасности после падения ракет на территории страны. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер. «В связи с ситуацией Матеуш Моравецкий при взаимодействии с президентом Польши Анджеем Дудой решил созвать встречу с членами комитета по вопросам безопасности и обороны», — цитирует РИА Новости Мюллера. Пресс-секретарь пообещал, что все данные с совещания «будут представлены как можно шире общественному мнению». Также он Мюллер попросил СМИ не публиковать неподтвержденную информацию. «Мы будем информировать после заседания, которое пройдет после получения информации от служб», — утверждает Мюллер. Ранее в Польше на границе с Украиной упали две ракеты. Предполагается, что они были сбиты украинским ПВО, сообщает польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники. По сообщению СМИ, погибло два человека.