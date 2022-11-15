15 ноября 2022

Польский премьер-министр созвал экстренное совещание из-за упавших ракет

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Заседание комитета по правам человека, посвященный обсуждению НКО. Москва, совет по правам человека, Альтшулер Борис
Экстренное совещание созвано из-за падения ракет на территории Польши Фото:

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное совещание комитета совмина по безопасности после падения ракет на территории страны. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.

«В связи с ситуацией Матеуш Моравецкий при взаимодействии с президентом Польши Анджеем Дудой решил созвать встречу с членами комитета по вопросам безопасности и обороны», — цитирует РИА Новости Мюллера. Пресс-секретарь пообещал, что все данные с совещания «будут представлены как можно шире общественному мнению».

Также он Мюллер попросил СМИ не публиковать неподтвержденную информацию. «Мы будем информировать после заседания, которое пройдет после получения информации от служб», — утверждает Мюллер.

Ранее в Польше на границе с Украиной упали две ракеты. Предполагается, что они были сбиты украинским ПВО, сообщает польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники. По сообщению СМИ, погибло два человека.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное совещание комитета совмина по безопасности после падения ракет на территории страны. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер. «В связи с ситуацией Матеуш Моравецкий при взаимодействии с президентом Польши Анджеем Дудой решил созвать встречу с членами комитета по вопросам безопасности и обороны», — цитирует РИА Новости Мюллера. Пресс-секретарь пообещал, что все данные с совещания «будут представлены как можно шире общественному мнению». Также он Мюллер попросил СМИ не публиковать неподтвержденную информацию. «Мы будем информировать после заседания, которое пройдет после получения информации от служб», — утверждает Мюллер. Ранее в Польше на границе с Украиной упали две ракеты. Предполагается, что они были сбиты украинским ПВО, сообщает польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники. По сообщению СМИ, погибло два человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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