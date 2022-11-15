Минтруд изменит правила оформления пособий для семей с детьми до трех лет

16 ноября 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

Минтруд расширит право на второе пособие для семей с детьми до трех лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские семьи начнут получать регулярные выплаты из средств материнского капитала на всех детей до трех лет. Об этом сообщил председатель комитета по социальной политике Ярослав Нилов. Сейчас право на ежемесячную выплату из средств маткапитала есть только на второго ребенка, при этом законопроект предполагает его использование и на первого, и на второго, и на третьего ребенка, пояснил Нилов. Это пособие объединит сразу несколько действующих выплат, в том числе ежемесячную выплату беременным женщинам и пособие по уходу за ребенком в случае временной нетрудоспособности, пишут «Ведомости». Сообщается, что на единое пособие ежегодно будут выделять 1,7 трлн рублей. Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков уточнил, что в среднем максимальный размер выплат составит 13900 рублей. Для назначения выплат будут рассматриваться комплексные критерии нуждаемости. Так, семья может владеть квартирой площадью менее 24 квадратных метров на члена семьи, жилым домом площадью менее 40 квадратных метров на члена семьи, гаражом, земельным участком (для городских жителей — не более 0,25 га, для сельских жителей — не более 1 га) и так далее. Кроме того, планируют ввести обязательное условие наличия заработной платы: родители не могут получить выплату, если они не работают без объективных на то причин. Ранее доцент Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов говорил о том, что родители имеют право на компенсацию при отсутствии мест для ребенка в государственном детском саду. Для выяснения вопроса о наличии компенсации и ее размеров следует обращаться в соответствующие подразделения органов местного самоуправления.

Российские семьи начнут получать регулярные выплаты из средств материнского капитала на всех детей до трех лет. Об этом сообщил председатель комитета по социальной политике Ярослав Нилов. Сейчас право на ежемесячную выплату из средств маткапитала есть только на второго ребенка, при этом законопроект предполагает его использование и на первого, и на второго, и на третьего ребенка, пояснил Нилов. Это пособие объединит сразу несколько действующих выплат, в том числе ежемесячную выплату беременным женщинам и пособие по уходу за ребенком в случае временной нетрудоспособности, пишут «Ведомости». Сообщается, что на единое пособие ежегодно будут выделять 1,7 трлн рублей. Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков уточнил, что в среднем максимальный размер выплат составит 13900 рублей. Для назначения выплат будут рассматриваться комплексные критерии нуждаемости. Так, семья может владеть квартирой площадью менее 24 квадратных метров на члена семьи, жилым домом площадью менее 40 квадратных метров на члена семьи, гаражом, земельным участком (для городских жителей — не более 0,25 га, для сельских жителей — не более 1 га) и так далее. Кроме того, планируют ввести обязательное условие наличия заработной платы: родители не могут получить выплату, если они не работают без объективных на то причин. Ранее доцент Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов говорил о том, что родители имеют право на компенсацию при отсутствии мест для ребенка в государственном детском саду. Для выяснения вопроса о наличии компенсации и ее размеров следует обращаться в соответствующие подразделения органов местного самоуправления.