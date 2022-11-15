В Тюмени инженерам-строителям за вахту готовы платить три тысячи долларов

В Тюмени ищут строителей-инженеров для вахтовой работы в Забайкальском крае. Работодатель готов платить сотрудникам 200 тысяч рублей (около 3 тысяч долларов по курсу Центробанка РФ). Вакансия опубликована на площадке по поиску работы hh.ru.
«Вакансия: ведущий инженер-строитель, вахта в поселке Удокан (Забайкальский край). Зарплата 200 тысяч рублей. Обязанности: анализ проектной документации, учет объемов выполненных работ, подготовка документов, необходимых для сдачи объектов в эксплуатацию», — сообщается в опубликованном объявлении.
Работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы от трех лет. Сотрудникам предоставят место в общежитии и питание за счет организации.
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