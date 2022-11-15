15 ноября 2022
14 ноября 2022

В Тюмени инженерам-строителям за вахту готовы платить три тысячи долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка балки моста. Екатеринбург, строители, путепровод, стройка
Тюменским инженерам-строителям готовы платить 200 тысяч рублей за вахту Фото:

В Тюмени ищут строителей-инженеров для вахтовой работы в Забайкальском крае. Работодатель готов платить сотрудникам 200 тысяч рублей (около 3 тысяч долларов по курсу Центробанка РФ). Вакансия опубликована на площадке по поиску работы hh.ru.

«Вакансия: ведущий инженер-строитель, вахта в поселке Удокан (Забайкальский край). Зарплата 200 тысяч рублей. Обязанности: анализ проектной документации, учет объемов выполненных работ, подготовка документов, необходимых для сдачи объектов в эксплуатацию», — сообщается в опубликованном объявлении.

Работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы от трех лет. Сотрудникам предоставят место в общежитии и питание за счет организации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени врачам предлагают заработать 300 тысяч рублей. Компания обещает официальное трудоустройство и гибкий график.

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В Тюмени ищут строителей-инженеров для вахтовой работы в Забайкальском крае. Работодатель готов платить сотрудникам 200 тысяч рублей (около 3 тысяч долларов по курсу Центробанка РФ). Вакансия опубликована на площадке по поиску работы hh.ru. «Вакансия: ведущий инженер-строитель, вахта в поселке Удокан (Забайкальский край). Зарплата 200 тысяч рублей. Обязанности: анализ проектной документации, учет объемов выполненных работ, подготовка документов, необходимых для сдачи объектов в эксплуатацию», — сообщается в опубликованном объявлении. Работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы от трех лет. Сотрудникам предоставят место в общежитии и питание за счет организации. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени врачам предлагают заработать 300 тысяч рублей. Компания обещает официальное трудоустройство и гибкий график.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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