В Тюмени врачам предлагают заработать 300 тысяч рублей

В Тюмени ищут стоматолога, которому готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц. Соответствующая вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работы.
«Вакансия: врач стоматолог-имплантолог. Обязанности: осмотр, консультация, ведение комплексного плана лечения и медицинской документации. Зарплата от 150 000 до 300 000 рублей на руки», — говорится в объявлении, опубликованном на hh.ru.
Работодатель рассмотрит кандидатов с высшим медицинским образованием и опытом работы от одного года. Компания обещает официальное трудоустройство и гибкий график.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени авиакомпания «Ямал» ищет бортпроводников. Будущий работник должен иметь образование не ниже среднего, знать английский язык и быть готовым к работе в нештатных ситуациях.
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