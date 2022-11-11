11 ноября 2022
10 ноября 2022

В Тюмени врачам предлагают заработать 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с врачом-стоматологом из Сирии Васимом Али Хаддуром. Екатеринбург
Стоматологическая клиника обещает официальное трудоустройство и гибкий график Фото:

В Тюмени ищут стоматолога, которому готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц. Соответствующая вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работы.

«Вакансия: врач стоматолог-имплантолог. Обязанности: осмотр, консультация, ведение комплексного плана лечения и медицинской документации. Зарплата от 150 000 до 300 000 рублей на руки», — говорится в объявлении, опубликованном на hh.ru.

Работодатель рассмотрит кандидатов с высшим медицинским образованием и опытом работы от одного года. Компания обещает официальное трудоустройство и гибкий график.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени авиакомпания «Ямал» ищет бортпроводников. Будущий работник должен иметь образование не ниже среднего, знать английский язык и быть готовым к работе в нештатных ситуациях.

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В Тюмени ищут стоматолога, которому готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц. Соответствующая вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работы. «Вакансия: врач стоматолог-имплантолог. Обязанности: осмотр, консультация, ведение комплексного плана лечения и медицинской документации. Зарплата от 150 000 до 300 000 рублей на руки», — говорится в объявлении, опубликованном на hh.ru. Работодатель рассмотрит кандидатов с высшим медицинским образованием и опытом работы от одного года. Компания обещает официальное трудоустройство и гибкий график. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени авиакомпания «Ямал» ищет бортпроводников. Будущий работник должен иметь образование не ниже среднего, знать английский язык и быть готовым к работе в нештатных ситуациях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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