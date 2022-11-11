В Тюмени врачам предлагают заработать 300 тысяч рублей

12 ноября 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Стоматологическая клиника обещает официальное трудоустройство и гибкий график Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени ищут стоматолога, которому готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц. Соответствующая вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работы. «Вакансия: врач стоматолог-имплантолог. Обязанности: осмотр, консультация, ведение комплексного плана лечения и медицинской документации. Зарплата от 150 000 до 300 000 рублей на руки», — говорится в объявлении, опубликованном на hh.ru. Работодатель рассмотрит кандидатов с высшим медицинским образованием и опытом работы от одного года. Компания обещает официальное трудоустройство и гибкий график. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени авиакомпания «Ямал» ищет бортпроводников. Будущий работник должен иметь образование не ниже среднего, знать английский язык и быть готовым к работе в нештатных ситуациях.

В Тюмени ищут стоматолога, которому готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц. Соответствующая вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работы. «Вакансия: врач стоматолог-имплантолог. Обязанности: осмотр, консультация, ведение комплексного плана лечения и медицинской документации. Зарплата от 150 000 до 300 000 рублей на руки», — говорится в объявлении, опубликованном на hh.ru. Работодатель рассмотрит кандидатов с высшим медицинским образованием и опытом работы от одного года. Компания обещает официальное трудоустройство и гибкий график. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени авиакомпания «Ямал» ищет бортпроводников. Будущий работник должен иметь образование не ниже среднего, знать английский язык и быть готовым к работе в нештатных ситуациях.