Трамп заявил, что упавшая в Польше ракета прилетела из России

16 ноября 2022 в 08:17 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп выступил с обвинением в сторону РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Бывший президент США Дональд Трамп считает, что ракеты, прилетевшие в Польшу, были из России. Такое мнение он высказал во время выступления в своей флоридской резиденции в Мар-а-Ларго. «Только сегодня ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль вглубь польской территории», — сказал Трамп. Выступление транслировал Bloomberg. Трамп также заявил, что не допустил бы конфликта на Украине, если бы был у власти. На территорию Польши, граничащую с Украиной, прилетели две ракеты. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека. В МВД республики назвали ракеты российскими. Затем посла РФ вызывали в МИД Польши, передает RT. В Минобороны РФ опровергли информацию о причастности и заявили, что это провокация. Маловероятно, исходя из траектории, что ракеты летели с территории России, считает президент США Джо Байден. В США также объявили о проведении расследования.

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что ракеты, прилетевшие в Польшу, были из России. Такое мнение он высказал во время выступления в своей флоридской резиденции в Мар-а-Ларго. «Только сегодня ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль вглубь польской территории», — сказал Трамп. Выступление транслировал Bloomberg. Трамп также заявил, что не допустил бы конфликта на Украине, если бы был у власти. На территорию Польши, граничащую с Украиной, прилетели две ракеты. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека. В МВД республики назвали ракеты российскими. Затем посла РФ вызывали в МИД Польши, передает RT. В Минобороны РФ опровергли информацию о причастности и заявили, что это провокация. Маловероятно, исходя из траектории, что ракеты летели с территории России, считает президент США Джо Байден. В США также объявили о проведении расследования.