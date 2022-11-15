Трамп заявил, что упавшая в Польше ракета прилетела из России

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что ракеты, прилетевшие в Польшу, были из России. Такое мнение он высказал во время выступления в своей флоридской резиденции в Мар-а-Ларго.
«Только сегодня ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль вглубь польской территории», — сказал Трамп. Выступление транслировал Bloomberg. Трамп также заявил, что не допустил бы конфликта на Украине, если бы был у власти.
На территорию Польши, граничащую с Украиной, прилетели две ракеты. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека. В МВД республики назвали ракеты российскими. Затем посла РФ вызывали в МИД Польши, передает RT. В Минобороны РФ опровергли информацию о причастности и заявили, что это провокация. Маловероятно, исходя из траектории, что ракеты летели с территории России, считает президент США Джо Байден. В США также объявили о проведении расследования.
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Бывший президент США Дональд Трамп считает, что ракеты, прилетевшие в Польшу, были из России. Такое мнение он высказал во время выступления в своей флоридской резиденции в Мар-а-Ларго. «Только сегодня ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль вглубь польской территории», — сказал Трамп. Выступление транслировал Bloomberg. Трамп также заявил, что не допустил бы конфликта на Украине, если бы был у власти. На территорию Польши, граничащую с Украиной, прилетели две ракеты. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека. В МВД республики назвали ракеты российскими. Затем посла РФ вызывали в МИД Польши, передает RT. В Минобороны РФ опровергли информацию о причастности и заявили, что это провокация. Маловероятно, исходя из траектории, что ракеты летели с территории России, считает президент США Джо Байден. В США также объявили о проведении расследования.