Байден опроверг причастность РФ к упавшим в Польше ракетам

16 ноября 2022 в 07:28 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявил, что США проводят расследование Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Президент США Джо Байден заявил, что навряд ли упавшие в Польше ракеты были российскими. Об этом он сказал журналистам на Бали, где проходит саммит G20. «Маловероятно в плане траектории, что она была выпущена из России. Но посмотрим. По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования», — приводит слова Байдена CNN. Ранее стало известно, что в Польше на границе с Украиной упали две ракеты. В МВД Польши заявили, что упавшая ракета была российского производства, передает «Национальная служба новостей». Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Польши пока нет точной информации о принадлежности ракет, сообщает RT. В Минобороны РФ опровергли причастность России к этому и назвали произошедшее намеренной провокацией для эскалации обстановки. Российского посла вызвали в МИД Польши с требованиями объяснить взрыв ракет. В госдепартаменте США заявили, что начали расследование события.

Президент США Джо Байден заявил, что навряд ли упавшие в Польше ракеты были российскими. Об этом он сказал журналистам на Бали, где проходит саммит G20. «Маловероятно в плане траектории, что она была выпущена из России. Но посмотрим. По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования», — приводит слова Байдена CNN. Ранее стало известно, что в Польше на границе с Украиной упали две ракеты. В МВД Польши заявили, что упавшая ракета была российского производства, передает «Национальная служба новостей». Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Польши пока нет точной информации о принадлежности ракет, сообщает RT. В Минобороны РФ опровергли причастность России к этому и назвали произошедшее намеренной провокацией для эскалации обстановки. Российского посла вызвали в МИД Польши с требованиями объяснить взрыв ракет. В госдепартаменте США заявили, что начали расследование события.