CNN: НАТО отследила ракету, упавшую в Польше

16 ноября 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

Информацию о ракетах передали Польше Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты НАТО отследила ракету, которая упала в Польше на границе с Украиной. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник в альянсе. «Информация о радарах [ракеты] была предоставлена НАТО и Польше», — цитирует CNN военного представителя НАТО. Ракету удалось отследить в связи с тем, что самолеты НАТО регулярно наблюдают за территорией Украины с момента начала спецоперации РФ там, отмечает издание. В ночь с 15 ноября в Польше упали две ракеты, передает «Утро.ру». Это произошло в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. По предварительным данным, погибли два человека. В Польше подозревают Россию в произошедшем. Но в Минобороны РФ опровергли информацию и заявили о провокации в отношении России. В США заявили, что расследуют произошедшее. Президент США Джо Байден сомневается, что ракета была российской, сообщает Life .

НАТО отследила ракету, которая упала в Польше на границе с Украиной. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник в альянсе. «Информация о радарах [ракеты] была предоставлена НАТО и Польше», — цитирует CNN военного представителя НАТО. Ракету удалось отследить в связи с тем, что самолеты НАТО регулярно наблюдают за территорией Украины с момента начала спецоперации РФ там, отмечает издание. В ночь с 15 ноября в Польше упали две ракеты, передает «Утро.ру». Это произошло в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. По предварительным данным, погибли два человека. В Польше подозревают Россию в произошедшем. Но в Минобороны РФ опровергли информацию и заявили о провокации в отношении России. В США заявили, что расследуют произошедшее. Президент США Джо Байден сомневается, что ракета была российской, сообщает Life.