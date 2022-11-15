15 ноября 2022

CNN: НАТО отследила ракету, упавшую в Польше

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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, испытательный полигон, ракета, выстрел
Информацию о ракетах передали Польше Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

НАТО отследила ракету, которая упала в Польше на границе с Украиной. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник в альянсе.

«Информация о радарах [ракеты] была предоставлена НАТО и Польше», — цитирует CNN военного представителя НАТО. Ракету удалось отследить в связи с тем, что самолеты НАТО регулярно наблюдают за территорией Украины с момента начала спецоперации РФ там, отмечает издание.

В ночь с 15 ноября в Польше упали две ракеты, передает «Утро.ру». Это произошло в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. По предварительным данным, погибли два человека. В Польше подозревают Россию в произошедшем. Но в Минобороны РФ опровергли информацию и заявили о провокации в отношении России. В США заявили, что расследуют произошедшее. Президент США Джо Байден сомневается, что ракета была российской, сообщает Life.

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НАТО отследила ракету, которая упала в Польше на границе с Украиной. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник в альянсе. «Информация о радарах [ракеты] была предоставлена НАТО и Польше», — цитирует CNN военного представителя НАТО. Ракету удалось отследить в связи с тем, что самолеты НАТО регулярно наблюдают за территорией Украины с момента начала спецоперации РФ там, отмечает издание. В ночь с 15 ноября в Польше упали две ракеты, передает «Утро.ру». Это произошло в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. По предварительным данным, погибли два человека. В Польше подозревают Россию в произошедшем. Но в Минобороны РФ опровергли информацию и заявили о провокации в отношении России. В США заявили, что расследуют произошедшее. Президент США Джо Байден сомневается, что ракета была российской, сообщает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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