15 ноября 2022

В Минобороны ответили на сообщения об упавших в Польше ракетах

Минобороны опровергло удары РФ вблизи украинско-польской границы
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Экспонаты Центрального Музея Военно-Воздушных Сил России в Монино. Московская область, Монино, снаряд, ракета, снаряды, торпеда, бомба
Обломки ракет в Польше не имеют отношения к российским средствам поражения Фото:
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В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Заявления Польши о «ракетах РФ» — намеренная провокация с целью эскалации обстановки. Об этом заявили во вторник в Минобороны РФ.

«Заявления польских сСМИ и официальных лиц о якобы падении „российских“ ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны в Telegram. В ведомстве подчеркнули, что обломки снарядов, запечатленные на фото с место происшествия, не имеют никакого отношения к российскому вооружению.

Ранее стало известно о падении двух ракет в польской деревне Пшеводув. В результате происшествия погибли два человека. Власти страны созвали экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности. В Пентагоне заявляли, что не могут подтвердить информацию о падении российских снарядов.

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Заявления Польши о «ракетах РФ» — намеренная провокация с целью эскалации обстановки. Об этом заявили во вторник в Минобороны РФ. «Заявления польских сСМИ и официальных лиц о якобы падении „российских“ ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны в Telegram. В ведомстве подчеркнули, что обломки снарядов, запечатленные на фото с место происшествия, не имеют никакого отношения к российскому вооружению. Ранее стало известно о падении двух ракет в польской деревне Пшеводув. В результате происшествия погибли два человека. Власти страны созвали экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности. В Пентагоне заявляли, что не могут подтвердить информацию о падении российских снарядов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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