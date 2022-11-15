В Минобороны ответили на сообщения об упавших в Польше ракетах

Минобороны опровергло удары РФ вблизи украинско-польской границы

16 ноября 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Обломки ракет в Польше не имеют отношения к российским средствам поражения Фото: Владимир Андреев новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Заявления Польши о «ракетах РФ» — намеренная провокация с целью эскалации обстановки. Об этом заявили во вторник в Минобороны РФ. «Заявления польских сСМИ и официальных лиц о якобы падении „российских“ ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны в Telegram. В ведомстве подчеркнули, что обломки снарядов, запечатленные на фото с место происшествия, не имеют никакого отношения к российскому вооружению. Ранее стало известно о падении двух ракет в польской деревне Пшеводув. В результате происшествия погибли два человека. Власти страны созвали экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности. В Пентагоне заявляли, что не могут подтвердить информацию о падении российских снарядов.

Заявления Польши о «ракетах РФ» — намеренная провокация с целью эскалации обстановки. Об этом заявили во вторник в Минобороны РФ. «Заявления польских сСМИ и официальных лиц о якобы падении „российских“ ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны в Telegram. В ведомстве подчеркнули, что обломки снарядов, запечатленные на фото с место происшествия, не имеют никакого отношения к российскому вооружению. Ранее стало известно о падении двух ракет в польской деревне Пшеводув. В результате происшествия погибли два человека. Власти страны созвали экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности. В Пентагоне заявляли, что не могут подтвердить информацию о падении российских снарядов.