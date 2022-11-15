В Кургане 16 ноября возле аэропорта заметили колонну спецмашин УФСИН, на которых обычно осуществляется перевозка заключенных. Видео и фото с корреспондентом URA.RU поделился один из очевидцев.
«На подъезде к аэропорту Кургана стоят около десятка спецмашин УФСИН, в которых обычно перевозят заключенных. Также видно, как спецмашина стоит прямо у хвоста самолета на аэродромной территории. Самолет похож на военный ИЛ-76. На территории аэродрома много силовиков с собаками», — пояснил очевидец.
URA.RU обратилось в УФСИН России по Курганской области за комментарием. В пресс-службе ведомства ответили, что информация о движении специального автотранспорта является ограниченной для распространения, поэтому не могут прокомментировать данные сведения.
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