15 ноября 2022

Курганцы заметили возле аэропорта машины УФСИН, на которых обычно перевозят зеков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, аэропорт, споттинг, авиарейс, самолет
Возле аэропорта Кургана заметили колонну спецмашин УФСИН Фото:

В Кургане 16 ноября возле аэропорта заметили колонну спецмашин УФСИН, на которых обычно осуществляется перевозка заключенных. Видео и фото с корреспондентом URA.RU поделился один из очевидцев.

«На подъезде к аэропорту Кургана стоят около десятка спецмашин УФСИН, в которых обычно перевозят заключенных. Также видно, как спецмашина стоит прямо у хвоста самолета на аэродромной территории. Самолет похож на военный ИЛ-76. На территории аэродрома много силовиков с собаками», — пояснил очевидец.

URA.RU обратилось в УФСИН России по Курганской области за комментарием. В пресс-службе ведомства ответили, что информация о движении специального автотранспорта является ограниченной для распространения, поэтому не могут прокомментировать данные сведения.

На территории аэродрома заметили машины спецслужб
Фото:

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В Кургане 16 ноября возле аэропорта заметили колонну спецмашин УФСИН, на которых обычно осуществляется перевозка заключенных. Видео и фото с корреспондентом URA.RU поделился один из очевидцев. «На подъезде к аэропорту Кургана стоят около десятка спецмашин УФСИН, в которых обычно перевозят заключенных. Также видно, как спецмашина стоит прямо у хвоста самолета на аэродромной территории. Самолет похож на военный ИЛ-76. На территории аэродрома много силовиков с собаками», — пояснил очевидец. URA.RU обратилось в УФСИН России по Курганской области за комментарием. В пресс-службе ведомства ответили, что информация о движении специального автотранспорта является ограниченной для распространения, поэтому не могут прокомментировать данные сведения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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