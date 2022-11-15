Курганцы заметили возле аэропорта машины УФСИН, на которых обычно перевозят зеков. Видео

16 ноября 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Возле аэропорта Кургана заметили колонну спецмашин УФСИН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 16 ноября возле аэропорта заметили колонну спецмашин УФСИН, на которых обычно осуществляется перевозка заключенных. Видео и фото с корреспондентом URA.RU поделился один из очевидцев. «На подъезде к аэропорту Кургана стоят около десятка спецмашин УФСИН, в которых обычно перевозят заключенных. Также видно, как спецмашина стоит прямо у хвоста самолета на аэродромной территории. Самолет похож на военный ИЛ-76. На территории аэродрома много силовиков с собаками», — пояснил очевидец. URA.RU обратилось в УФСИН России по Курганской области за комментарием. В пресс-службе ведомства ответили, что информация о движении специального автотранспорта является ограниченной для распространения, поэтому не могут прокомментировать данные сведения. На территории аэродрома заметили машины спецслужб Фото: читателя URA.RU

В Кургане 16 ноября возле аэропорта заметили колонну спецмашин УФСИН, на которых обычно осуществляется перевозка заключенных. Видео и фото с корреспондентом URA.RU поделился один из очевидцев. «На подъезде к аэропорту Кургана стоят около десятка спецмашин УФСИН, в которых обычно перевозят заключенных. Также видно, как спецмашина стоит прямо у хвоста самолета на аэродромной территории. Самолет похож на военный ИЛ-76. На территории аэродрома много силовиков с собаками», — пояснил очевидец. URA.RU обратилось в УФСИН России по Курганской области за комментарием. В пресс-службе ведомства ответили, что информация о движении специального автотранспорта является ограниченной для распространения, поэтому не могут прокомментировать данные сведения.