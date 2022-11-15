Депутаты думы ХМАО накормят гостей муксуном и икрой за сотни тысяч рублей

16 ноября 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Дума ХМАО подвела итоге тендера на организацию питания Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Дума ХМАО подвела итоги тендера на организацию приемов и обслуживания делегаций, которые приедут в округ. Меню включают в себя икру и запеченного муксуна, сообщается на едином портале госзакупок. «Начальная цена — 800 тысяч рублей. В меню входит семга и муксун слабосоленые, икра щучья, паприкаш из оленины и патонка из стерляди», — сказано в документах закупки. Всего в списке 20 позиций, которые, в том числе, включают в себя воду, чай, овощи, мясные и рыбные блюда. В аппарате думы пояснили, что цена с прошлого года не изменилась и это обычная практика. «К нам приезжает около 20-30 делегаций за год», — уточнили в думе. Планируется за год накормить до 250 человек. При максимальной загрузке стоимость одного блюда, в среднем, будет равняться 160 рублям. Выиграла торги ООО «Корс», к которой, согласно данным с сайта раскрытия информации, поступило 19 контрактов от аппарата губернатора ХМАО и 13 от думы. Ранее URA.RU рассказывало, что молодежный центр администрации Нижневартовска (ХМАО) передумал покупать 8 дизайнерских стульев бренда Eburet общей стоимостью 421 000 рублей. Мэрия перенаправит средства инвестора на дооснащение подросткового клуба «Экоквант».

Дума ХМАО подвела итоги тендера на организацию приемов и обслуживания делегаций, которые приедут в округ. Меню включают в себя икру и запеченного муксуна, сообщается на едином портале госзакупок. «Начальная цена — 800 тысяч рублей. В меню входит семга и муксун слабосоленые, икра щучья, паприкаш из оленины и патонка из стерляди», — сказано в документах закупки. Всего в списке 20 позиций, которые, в том числе, включают в себя воду, чай, овощи, мясные и рыбные блюда. В аппарате думы пояснили, что цена с прошлого года не изменилась и это обычная практика. «К нам приезжает около 20-30 делегаций за год», — уточнили в думе. Планируется за год накормить до 250 человек. При максимальной загрузке стоимость одного блюда, в среднем, будет равняться 160 рублям. Выиграла торги ООО «Корс», к которой, согласно данным с сайта раскрытия информации, поступило 19 контрактов от аппарата губернатора ХМАО и 13 от думы. Ранее URA.RU рассказывало, что молодежный центр администрации Нижневартовска (ХМАО) передумал покупать 8 дизайнерских стульев бренда Eburet общей стоимостью 421 000 рублей. Мэрия перенаправит средства инвестора на дооснащение подросткового клуба «Экоквант».