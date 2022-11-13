13 ноября 2022
12 ноября 2022

Мэрия Нижневартовска отказалась от закупки 8 стульев почти за полмиллиона

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодежный центр Нижневартовска отказался от закупки брендовой мебели после скандала Фото:

Молодежный центр администрации Нижневартовска (ХМАО) передумал покупать 8 дизайнерских стульев бренда Eburet общей стоимостью 421 000 рублей. В пресс-службе мэрии журналисту URA.RU сообщили, что перенаправят средства инвестора на дооснащение подросткового клуба «Экоквант».

«Покупка мебели была завершающим этапом материально-технического оснащения тематического подросткового клуба „Экоквант“ в рамках соглашения с инвестором. На сегодняшний день принято решение об отмене закупки, принимая во внимание ситуацию. По согласованию с инвестором, целевые финансовые средства будут направлены на дооснащение клуба», — прокомментировали в администрации.

Ранее URA.RU писало о планах тюменских властей на проведение фуршетов для областной думы. В меню включили муксуна, красную икру и другие деликатесы.

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Молодежный центр администрации Нижневартовска (ХМАО) передумал покупать 8 дизайнерских стульев бренда Eburet общей стоимостью 421 000 рублей. В пресс-службе мэрии журналисту URA.RU сообщили, что перенаправят средства инвестора на дооснащение подросткового клуба «Экоквант». «Покупка мебели была завершающим этапом материально-технического оснащения тематического подросткового клуба „Экоквант“ в рамках соглашения с инвестором. На сегодняшний день принято решение об отмене закупки, принимая во внимание ситуацию. По согласованию с инвестором, целевые финансовые средства будут направлены на дооснащение клуба», — прокомментировали в администрации. Ранее URA.RU писало о планах тюменских властей на проведение фуршетов для областной думы. В меню включили муксуна, красную икру и другие деликатесы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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