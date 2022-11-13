Мэрия Нижневартовска отказалась от закупки 8 стульев почти за полмиллиона

Молодежный центр Нижневартовска отказался от закупки брендовой мебели после скандала Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Молодежный центр администрации Нижневартовска (ХМАО) передумал покупать 8 дизайнерских стульев бренда Eburet общей стоимостью 421 000 рублей. В пресс-службе мэрии журналисту URA.RU сообщили, что перенаправят средства инвестора на дооснащение подросткового клуба «Экоквант».

«Покупка мебели была завершающим этапом материально-технического оснащения тематического подросткового клуба „Экоквант“ в рамках соглашения с инвестором. На сегодняшний день принято решение об отмене закупки, принимая во внимание ситуацию. По согласованию с инвестором, целевые финансовые средства будут направлены на дооснащение клуба», — прокомментировали в администрации.

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