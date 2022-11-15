В Тобольске открылась бесплатная столовая

Нуждающихся накормят горячим обедом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Волонтеры из фонда «Время Жить» бесплатно накормят всех нуждающихся жителей Тобольска (Тюменская область) горячим обедом. Об этом корреспонденту URA.RA рассказала директор фонда Олеся Стригова-Драгушан. Теплая столовая открыта для горожан три раза в неделю, туда может прийти каждый, кто оказался в трудном положении.

«Раньше мы раздавали еду на улице. Сейчас стало холодно, и мы приняли решение на свои средства арендовать помещение, где могли бы в тепле, в комфорте, помогать людям. Все продукты покупаем на свои деньги. Приходят и бездомные, и малоимущие, и дети, бабушки. Вся посуда у нас одноразовая, все, кто допущен к еде, имеют медкнижки. По продуктам мы готовы принимать очень много человек, у нас огромные профессиональные термоса на 35 литров супа. Есть конфеты всегда к чаю, хлеб, сухари», — рассказала агентству директор фонда «Время Жить».

По словам жительницы Тобольска, власти города не оказывают фонду финансовую поддержку. «Власти лишь консультировали нас, чтобы мы легально осуществляли свою деятельность», — добавляет Олеся Стригова-Драгушан.