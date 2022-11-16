В Челябинской области скончался избитый в Тюмени вахтовик из ЯНАО

На территории Челябинской области в автобусе, который вез вахтовиков из Нового Уренгоя (ЯНАО), обнаружили труп одного из рабочих. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, вахтовик получил серьезные повреждения в ходе драки в Тюмени.
«Рабочие ехали с вахты к семьям. По пути между двумя рабочими завязалась драка, в результате которой один был сильно избит. Мужчина умер от полученных травм в автобусе, когда уже находился на территории Челябинской области», — рассказал URA.RU источник.
По его словам, судмедэксперт выявил на теле вахтовика следы побоев и гематомы. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по Челябинской области. Там сообщили, что прокомментируют ситуацию после уточнения информации.
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На территории Челябинской области в автобусе, который вез вахтовиков из Нового Уренгоя (ЯНАО), обнаружили труп одного из рабочих. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, вахтовик получил серьезные повреждения в ходе драки в Тюмени. «Рабочие ехали с вахты к семьям. По пути между двумя рабочими завязалась драка, в результате которой один был сильно избит. Мужчина умер от полученных травм в автобусе, когда уже находился на территории Челябинской области», — рассказал URA.RU источник. По его словам, судмедэксперт выявил на теле вахтовика следы побоев и гематомы. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по Челябинской области. Там сообщили, что прокомментируют ситуацию после уточнения информации.