В Челябинской области скончался избитый в Тюмени вахтовик из ЯНАО

16 ноября 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Приехавшая бригада медиков констатировала смерть вахтовика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории Челябинской области в автобусе, который вез вахтовиков из Нового Уренгоя (ЯНАО), обнаружили труп одного из рабочих. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, вахтовик получил серьезные повреждения в ходе драки в Тюмени. «Рабочие ехали с вахты к семьям. По пути между двумя рабочими завязалась драка, в результате которой один был сильно избит. Мужчина умер от полученных травм в автобусе, когда уже находился на территории Челябинской области», — рассказал URA.RU источник. По его словам, судмедэксперт выявил на теле вахтовика следы побоев и гематомы. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по Челябинской области. Там сообщили, что прокомментируют ситуацию после уточнения информации.

На территории Челябинской области в автобусе, который вез вахтовиков из Нового Уренгоя (ЯНАО), обнаружили труп одного из рабочих. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, вахтовик получил серьезные повреждения в ходе драки в Тюмени. «Рабочие ехали с вахты к семьям. По пути между двумя рабочими завязалась драка, в результате которой один был сильно избит. Мужчина умер от полученных травм в автобусе, когда уже находился на территории Челябинской области», — рассказал URA.RU источник. По его словам, судмедэксперт выявил на теле вахтовика следы побоев и гематомы. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по Челябинской области. Там сообщили, что прокомментируют ситуацию после уточнения информации.