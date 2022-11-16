В Кремле ответили на обвинения в ударе по Польше

Песков: Россия не имеет никакого отношения к инцидентам в Польше
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Москва не имеет никакого отношения к инциденту в Польше, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Россия не имеет никакого отношения к инцидентам в Польше. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Москва не имеет отношения к этому, надо называть вещи своими именами», — заявил Песков. В Минобороны РФ также отметили, что Россия никакого отношения к падению ракет на территории Польши не имеет

В Польше 15 ноября на границе с Украиной упали две ракеты. Предполагается, что ракеты могли быть сбиты украинскими системами ПВО.

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Россия не имеет никакого отношения к инцидентам в Польше. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Москва не имеет отношения к этому, надо называть вещи своими именами», — заявил Песков. В Минобороны РФ также отметили, что Россия никакого отношения к падению ракет на территории Польши не имеет В Польше 15 ноября на границе с Украиной упали две ракеты. Предполагается, что ракеты могли быть сбиты украинскими системами ПВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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