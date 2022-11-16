В Кремле ответили на обвинения в ударе по Польше Песков: Россия не имеет никакого отношения к инцидентам в Польше 16 ноября 2022 в 15:09 Размер текста - 17 + Москва не имеет никакого отношения к инциденту в Польше, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Россия не имеет никакого отношения к инцидентам в Польше. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Москва не имеет отношения к этому, надо называть вещи своими именами», — заявил Песков. В Минобороны РФ также отметили, что Россия никакого отношения к падению ракет на территории Польши не имеет В Польше 15 ноября на границе с Украиной упали две ракеты. Предполагается, что ракеты могли быть сбиты украинскими системами ПВО. Россия не имеет никакого отношения к инцидентам в Польше. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Москва не имеет отношения к этому, надо называть вещи своими именами», — заявил Песков. В Минобороны РФ также отметили, что Россия никакого отношения к падению ракет на территории Польши не имеет В Польше 15 ноября на границе с Украиной упали две ракеты. Предполагается, что ракеты могли быть сбиты украинскими системами ПВО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям