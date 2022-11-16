В Кремле ответили на обвинения в ударе по Польше

Москва не имеет никакого отношения к инциденту в Польше, заявил Песков
новость из сюжетаВ Польше на границе с Украиной упали две ракеты
Россия не имеет никакого отношения к инцидентам в Польше. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Москва не имеет отношения к этому, надо называть вещи своими именами», — заявил Песков. В Минобороны РФ также отметили, что Россия никакого отношения к падению ракет на территории Польши не имеет
В Польше 15 ноября на границе с Украиной упали две ракеты. Предполагается, что ракеты могли быть сбиты украинскими системами ПВО.
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