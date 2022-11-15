В Каменске-Уральском нашли замороженный труп

В Каменске-Уральском (Свердловская область) обнаружили труп замерзшего мужчины. По предварительной информации, свердловчанин уснул на улице в нетрезвом виде.
«Признаков насильственной смерти не обнаружено. В данный момент точная причина смерти устанавливается судебно-медицинской экспертизой», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, замерзший мужчина не является бездомным. «По имени Игорь, 1990 года рождения», — добавил Валерий Горелых
Ранее агентство сообщало, что в Свердловскую область придут сильные морозы. На 15—16 ноября прогнозировали морозы до 19-22 градусов.
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