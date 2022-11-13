13 ноября 2022
12 ноября 2022

Синоптик Вильфанд: в Свердловскую область придут сильные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, зима, непогода, снегопад, осадки
В Свердловской области 15 и 16 ноября будут морозы до 22 градусов Фото:

В Свердловской области 15 и 16 ноября прогнозируются морозы до -19-22 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень резко понижается температура на севере Уральского федерального округа. В Свердловской области 15 и 16 ноября морозы будут до 19-22 градусов», — сообщил Роман Вильфанд агентству ТАСС.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на неделе с 14 по 20 ноября столбик термометра ночью опустится до -17 градусов. Автоинспекторы уже предупредили свердловчан о наступающих морозах, которые могут стать причиной появления гололеда на дорогах.

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В Свердловской области 15 и 16 ноября прогнозируются морозы до -19-22 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Очень резко понижается температура на севере Уральского федерального округа. В Свердловской области 15 и 16 ноября морозы будут до 19-22 градусов», — сообщил Роман Вильфанд агентству ТАСС. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на неделе с 14 по 20 ноября столбик термометра ночью опустится до -17 градусов. Автоинспекторы уже предупредили свердловчан о наступающих морозах, которые могут стать причиной появления гололеда на дорогах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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