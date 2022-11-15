Силовики вернут из лагеря мобилизованных челябинца, подозреваемого в изнасиловании падчерицы

Мужчина проходил боевое слаживание в всероссийском лагере для мобилизованных в Чебаркуле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские силовики вернут из лагеря мобилизованных в Чебаркуле жителя Магнитогорска, которого подозревают в изнасиловании 12-летней падчерицы. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, заявление на мужчину подал сотрудник школы, узнавший о преступлении.

«15 ноября социальный педагог школы, где учится девочка, обратилась в полицию. О случившемся она узнала от самой школьницы. Девочка рассказала, что в августе ее изнасиловал отчим, который сейчас проходит военную подготовку в качестве добровольца», — сообщил URA.RU источник.

По словам инсайдеров, мужчина уже имеет несколько судимостей. Ранее он привлекался за причинение вреда здоровью разной тяжести, за взлом чужой квартиры и за наркотики. Теперь на него завели уголовное дело по ч.3, ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигнувшей 14-летнего возраста).

На мужчину оформили привод из воинской части в Чебаркуле. Начаты следственные мероприятия. Расследование ведет следственный отдел по Ленинскому району Магнитогорска. В пресс-службе следственного управления СКР по региону в ответ на запрос URA.RU от комментариев отказались.