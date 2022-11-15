В Тюменской области разразился скандал из-за перекрытия дороги

16 ноября 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

Жители Ишима теперь вынуждены заранее выходить на работу, чтобы не опоздать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Ишима (Тюменская область) возмущены перекрытием дороги возле машиностроительного завода. Об этом горожане сообщили в соцсетях. По словам ишимцев, они теперь вынуждены заранее выходить из дома, чтобы в обход добраться до места работы. «Вот скажите кто-нибудь, законно ли перекрыли проезд через машзавод?» — написала Светлана Светлая в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». На ее комментарий откликнулись другие жители. «Почему закрыли все? Мы живем по Заречной, как попасть к рынку? Обходить через 8 школу? Сделайте калитку для пешеходов», — призывает Марина Едзаева. Корреспондент URA.RU связался с местным жителем, который также пострадал от перекрытия дороги. «Там дорога идет мимо завода на улицу Ленина. Сейчас там фабрика по производству конфет открылась, вот они поставили забор с воротами, чтобы проезжали и ходили только они. Теперь, чтобы попасть на улицу Ленина, приходится давать большой крюк. Проехать никак. А если забор обошьют металлосайдингом, то и пройти никак нельзя будет. Сейчас проходим, протискиваясь в щели в заборе, потому что его еще не обшили. Многие, кто работает на [улице] Промышленной теперь будут опаздывать на работу. Или выходить в 6 утра, чтобы успеть обойти через 8 школу», — сообщает Дмитрий, житель города Ишима. Агентство направило запрос в администрацию города Ишима и руководству кондитерской фабрики «Слада». Ответ на запрос на момент публикации не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Ишима (Тюменская область) возмущены перекрытием дороги возле машиностроительного завода. Об этом горожане сообщили в соцсетях. По словам ишимцев, они теперь вынуждены заранее выходить из дома, чтобы в обход добраться до места работы. «Вот скажите кто-нибудь, законно ли перекрыли проезд через машзавод?» — написала Светлана Светлая в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». На ее комментарий откликнулись другие жители. «Почему закрыли все? Мы живем по Заречной, как попасть к рынку? Обходить через 8 школу? Сделайте калитку для пешеходов», — призывает Марина Едзаева. Корреспондент URA.RU связался с местным жителем, который также пострадал от перекрытия дороги. «Там дорога идет мимо завода на улицу Ленина. Сейчас там фабрика по производству конфет открылась, вот они поставили забор с воротами, чтобы проезжали и ходили только они. Теперь, чтобы попасть на улицу Ленина, приходится давать большой крюк. Проехать никак. А если забор обошьют металлосайдингом, то и пройти никак нельзя будет. Сейчас проходим, протискиваясь в щели в заборе, потому что его еще не обшили. Многие, кто работает на [улице] Промышленной теперь будут опаздывать на работу. Или выходить в 6 утра, чтобы успеть обойти через 8 школу», — сообщает Дмитрий, житель города Ишима. Агентство направило запрос в администрацию города Ишима и руководству кондитерской фабрики «Слада». Ответ на запрос на момент публикации не поступил.