В Тюменской области разразился скандал из-за перекрытия дороги

Жители Ишима (Тюменская область) возмущены перекрытием дороги возле машиностроительного завода. Об этом горожане сообщили в соцсетях. По словам ишимцев, они теперь вынуждены заранее выходить из дома, чтобы в обход добраться до места работы.
«Вот скажите кто-нибудь, законно ли перекрыли проезд через машзавод?» — написала Светлана Светлая в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». На ее комментарий откликнулись другие жители. «Почему закрыли все? Мы живем по Заречной, как попасть к рынку? Обходить через 8 школу? Сделайте калитку для пешеходов», — призывает Марина Едзаева.
Корреспондент URA.RU связался с местным жителем, который также пострадал от перекрытия дороги. «Там дорога идет мимо завода на улицу Ленина. Сейчас там фабрика по производству конфет открылась, вот они поставили забор с воротами, чтобы проезжали и ходили только они. Теперь, чтобы попасть на улицу Ленина, приходится давать большой крюк. Проехать никак. А если забор обошьют металлосайдингом, то и пройти никак нельзя будет. Сейчас проходим, протискиваясь в щели в заборе, потому что его еще не обшили. Многие, кто работает на [улице] Промышленной теперь будут опаздывать на работу. Или выходить в 6 утра, чтобы успеть обойти через 8 школу», — сообщает Дмитрий, житель города Ишима.
Агентство направило запрос в администрацию города Ишима и руководству кондитерской фабрики «Слада». Ответ на запрос на момент публикации не поступил.
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