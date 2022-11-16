Официальный представитель РФ: выступление Зеленского вызвало раздражение у лидеров G20

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Несмотря на регламент выступления в три минуты, Зеленский выступал больше 20, заявила Лукаш Фото:
новость из сюжета
Саммит G20 в Индонезии

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 вызвало негодование у лидеров государств «Большой двадцатки». В том числе негативную реакцию вызвали его предложения по поводу зерновой сделки. Об этом заявила представитель РФ в «Группе двадцати» Светлана Лукаш.

«Лучше всего это [выступление Зеленского] комментировал [глава МИД РФ] Сергей Лавров, но хочется отметить, что-то, как Зеленский выступил на саммите, на самом деле вызвало скорее негативную реакцию», — передает слова Лукаш РИА Новости. Она также добавила, что негодование вызвали и предложения украинского главы по зерновой сделке.

Ранее стало известно о том, что Зеленский выступил на саммите по видеосвязи. В своем обращении к лидерам стран G20 он заявил, что возвращение к Минским договоренностям с Россией исключено, передает «Национальная служба новостей». Несмотря на регламент выступления в три минуты, Зеленский говорил больше 20. При этом модераторы не прерывали его.

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Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 вызвало негодование у лидеров государств «Большой двадцатки». В том числе негативную реакцию вызвали его предложения по поводу зерновой сделки. Об этом заявила представитель РФ в «Группе двадцати» Светлана Лукаш. «Лучше всего это [выступление Зеленского] комментировал [глава МИД РФ] Сергей Лавров, но хочется отметить, что-то, как Зеленский выступил на саммите, на самом деле вызвало скорее негативную реакцию», — передает слова Лукаш РИА Новости. Она также добавила, что негодование вызвали и предложения украинского главы по зерновой сделке. Ранее стало известно о том, что Зеленский выступил на саммите по видеосвязи. В своем обращении к лидерам стран G20 он заявил, что возвращение к Минским договоренностям с Россией исключено, передает «Национальная служба новостей». Несмотря на регламент выступления в три минуты, Зеленский говорил больше 20. При этом модераторы не прерывали его.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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