Официальный представитель РФ: выступление Зеленского вызвало раздражение у лидеров G20

16 ноября 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Несмотря на регламент выступления в три минуты, Зеленский выступал больше 20, заявила Лукаш Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Саммит G20 в Индонезии Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 вызвало негодование у лидеров государств «Большой двадцатки». В том числе негативную реакцию вызвали его предложения по поводу зерновой сделки. Об этом заявила представитель РФ в «Группе двадцати» Светлана Лукаш. «Лучше всего это [выступление Зеленского] комментировал [глава МИД РФ] Сергей Лавров, но хочется отметить, что-то, как Зеленский выступил на саммите, на самом деле вызвало скорее негативную реакцию», — передает слова Лукаш РИА Новости. Она также добавила, что негодование вызвали и предложения украинского главы по зерновой сделке. Ранее стало известно о том, что Зеленский выступил на саммите по видеосвязи. В своем обращении к лидерам стран G20 он заявил, что возвращение к Минским договоренностям с Россией исключено, передает «Национальная служба новостей». Несмотря на регламент выступления в три минуты, Зеленский говорил больше 20. При этом модераторы не прерывали его.

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 вызвало негодование у лидеров государств «Большой двадцатки». В том числе негативную реакцию вызвали его предложения по поводу зерновой сделки. Об этом заявила представитель РФ в «Группе двадцати» Светлана Лукаш. «Лучше всего это [выступление Зеленского] комментировал [глава МИД РФ] Сергей Лавров, но хочется отметить, что-то, как Зеленский выступил на саммите, на самом деле вызвало скорее негативную реакцию», — передает слова Лукаш РИА Новости. Она также добавила, что негодование вызвали и предложения украинского главы по зерновой сделке. Ранее стало известно о том, что Зеленский выступил на саммите по видеосвязи. В своем обращении к лидерам стран G20 он заявил, что возвращение к Минским договоренностям с Россией исключено, передает «Национальная служба новостей». Несмотря на регламент выступления в три минуты, Зеленский говорил больше 20. При этом модераторы не прерывали его.