Пермским заводам дадут миллиарды на новые производства

Пять предприятий Пермского края, в том числе входящие в состав оборонно-промышленного комплекса, получат более двух миллиардов рублей на развитие и запуск новых производств. Средства в виде льготных займов предоставят федеральный и региональный фонды промышленности. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«Всегда говорил, что у промышленности Прикамья колоссальный потенциал для роста. В условиях санкций спрос на наши технологии и решения только возрастает. Будем продолжать поддерживать предприятия, ждем рассказы об успешных запусках ваших новых производств», — написал Дмитрий Махонин.
Оборонный завод «Машиностроитель» направит средства на модернизацию серийного производства реверсивного устройства двигательной установки ПД-8. Также в списке компания «Нытва Новые Технологии», которая наладит выпуск полиэтиленовых труб, предприятие «Красный октябрь», запускающее производство шпона лиственных пород и компании «ЭЛКАМ-Нефтемаш» и «Пермские насосы», производящие оборудование для нефтегазовой отрасли.
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