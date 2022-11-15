Пермским заводам дадут миллиарды на новые производства

Пять предприятий Пермского края получат более 2 млрд на развитие производств

16 ноября 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Средства на новые производства предприятиям будут предоставлены в виде льготных займов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пять предприятий Пермского края, в том числе входящие в состав оборонно-промышленного комплекса, получат более двух миллиардов рублей на развитие и запуск новых производств. Средства в виде льготных займов предоставят федеральный и региональный фонды промышленности. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «Всегда говорил, что у промышленности Прикамья колоссальный потенциал для роста. В условиях санкций спрос на наши технологии и решения только возрастает. Будем продолжать поддерживать предприятия, ждем рассказы об успешных запусках ваших новых производств», — написал Дмитрий Махонин. Оборонный завод «Машиностроитель» направит средства на модернизацию серийного производства реверсивного устройства двигательной установки ПД-8. Также в списке компания «Нытва Новые Технологии», которая наладит выпуск полиэтиленовых труб, предприятие «Красный октябрь», запускающее производство шпона лиственных пород и компании «ЭЛКАМ-Нефтемаш» и «Пермские насосы», производящие оборудование для нефтегазовой отрасли.

Пять предприятий Пермского края, в том числе входящие в состав оборонно-промышленного комплекса, получат более двух миллиардов рублей на развитие и запуск новых производств. Средства в виде льготных займов предоставят федеральный и региональный фонды промышленности. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «Всегда говорил, что у промышленности Прикамья колоссальный потенциал для роста. В условиях санкций спрос на наши технологии и решения только возрастает. Будем продолжать поддерживать предприятия, ждем рассказы об успешных запусках ваших новых производств», — написал Дмитрий Махонин. Оборонный завод «Машиностроитель» направит средства на модернизацию серийного производства реверсивного устройства двигательной установки ПД-8. Также в списке компания «Нытва Новые Технологии», которая наладит выпуск полиэтиленовых труб, предприятие «Красный октябрь», запускающее производство шпона лиственных пород и компании «ЭЛКАМ-Нефтемаш» и «Пермские насосы», производящие оборудование для нефтегазовой отрасли.