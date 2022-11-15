15 ноября 2022

Пенсионер покончил с собой в челябинской больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Медсестра нашла тело пожилого мужчины в туалете Фото:

В Троицке (Челябинская область) в туалете туберкулезной больницы №13 покончил с собой пенсионер. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, тело пациента обнаружила медсестра.

«Труп пациента обнаружили 14 ноября в туалете туберкулезной больницы №13, в здании бывшего санатория „Степные зори“. Мужчине было 74 года», — отметил источник.

Обнаружив тело пациента, медсестра вызвала полицию. По факту гибели пенсионера правоохранительные органы проводят проверку.

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В Троицке (Челябинская область) в туалете туберкулезной больницы №13 покончил с собой пенсионер. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, тело пациента обнаружила медсестра. «Труп пациента обнаружили 14 ноября в туалете туберкулезной больницы №13, в здании бывшего санатория „Степные зори“. Мужчине было 74 года», — отметил источник. Обнаружив тело пациента, медсестра вызвала полицию. По факту гибели пенсионера правоохранительные органы проводят проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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