Пенсионер покончил с собой в челябинской больнице

Медсестра нашла тело пожилого мужчины в туалете
В Троицке (Челябинская область) в туалете туберкулезной больницы №13 покончил с собой пенсионер. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, тело пациента обнаружила медсестра.
«Труп пациента обнаружили 14 ноября в туалете туберкулезной больницы №13, в здании бывшего санатория „Степные зори“. Мужчине было 74 года», — отметил источник.
Обнаружив тело пациента, медсестра вызвала полицию. По факту гибели пенсионера правоохранительные органы проводят проверку.
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