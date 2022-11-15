Пенсионер покончил с собой в челябинской больнице

16 ноября 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Медсестра нашла тело пожилого мужчины в туалете Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Троицке (Челябинская область) в туалете туберкулезной больницы №13 покончил с собой пенсионер. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, тело пациента обнаружила медсестра. «Труп пациента обнаружили 14 ноября в туалете туберкулезной больницы №13, в здании бывшего санатория „Степные зори“. Мужчине было 74 года», — отметил источник. Обнаружив тело пациента, медсестра вызвала полицию. По факту гибели пенсионера правоохранительные органы проводят проверку.

В Троицке (Челябинская область) в туалете туберкулезной больницы №13 покончил с собой пенсионер. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, тело пациента обнаружила медсестра. «Труп пациента обнаружили 14 ноября в туалете туберкулезной больницы №13, в здании бывшего санатория „Степные зори“. Мужчине было 74 года», — отметил источник. Обнаружив тело пациента, медсестра вызвала полицию. По факту гибели пенсионера правоохранительные органы проводят проверку.