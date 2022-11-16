На Западе уличили Зеленского в обмане после ударов по Польше

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Комментаторы считают, что Зеленский должен извиниться за свое вранье Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Пользователи Twitter (заблокирован в РФ) обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского. Комментаторы уличили украинского главу в обмане после падения ракет в Польше и обвинения в случившемся России.

«Верен девизу: давайте выпустим две ракеты по Польше, обвиним в этом Россию и, наконец, спровоцируем третью мировую войну. Иначе злое НАТО нам не поможет», — написал @BrockQJohnson.

К нему присоединился другой пользователь, заявив: «Вы, ребята, играете в это очень плохо. Если информация из США и Польши верна — вам нужно выразить сожаление и извиниться». Также он добавил, что никто не обвиняет Украину в использовании зенитно-ракетных комплексов для «защиты от терроризма».

@Lucarmore написал, что Зеленскому следовало бы просто извиниться. Он добавил, что больше не будет отправлять деньги в поддержку Киева. Его поддержал следующий критик, призвавший США и НАТО принести извинения, пока люди не передумали помогать Украине.

Тебе [Зеленский] лучше перестать врать и предоставить в своем объявлении более подробную информацию», — подчеркнул @IDontCareMiMiMi. С ним солидарен @Ykush_Tyagi. «Доказательства российского следа, даже НАТО и ваш большой папочка США не покупаются», — отметил он.

@AlexRud3nko заявил, что глава Украины в любом случае продолжит врать о произошедшем. «Черт возьми, ты такой жалкий, весь мир смеется над тобой, а ты все еще копаешься в своей глупости», — подытожил он.

Об упавших ракетах в Польше на границе с Украиной стало известно 15 ноября. Зеленский после инцидента в своем видеообращении обвинил РФ в терроризме, заявив, что Россия бьет ракетами по территориям НАТО, сообщает MK.RU.

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Пользователи Twitter (заблокирован в РФ) обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского. Комментаторы уличили украинского главу в обмане после падения ракет в Польше и обвинения в случившемся России. «Верен девизу: давайте выпустим две ракеты по Польше, обвиним в этом Россию и, наконец, спровоцируем третью мировую войну. Иначе злое НАТО нам не поможет», — написал @BrockQJohnson. К нему присоединился другой пользователь, заявив: «Вы, ребята, играете в это очень плохо. Если информация из США и Польши верна — вам нужно выразить сожаление и извиниться». Также он добавил, что никто не обвиняет Украину в использовании зенитно-ракетных комплексов для «защиты от терроризма». @Lucarmore написал, что Зеленскому следовало бы просто извиниться. Он добавил, что больше не будет отправлять деньги в поддержку Киева. Его поддержал следующий критик, призвавший США и НАТО принести извинения, пока люди не передумали помогать Украине. Тебе [Зеленский] лучше перестать врать и предоставить в своем объявлении более подробную информацию», — подчеркнул @IDontCareMiMiMi. С ним солидарен @Ykush_Tyagi. «Доказательства российского следа, даже НАТО и ваш большой папочка США не покупаются», — отметил он. @AlexRud3nko заявил, что глава Украины в любом случае продолжит врать о произошедшем. «Черт возьми, ты такой жалкий, весь мир смеется над тобой, а ты все еще копаешься в своей глупости», — подытожил он. Об упавших ракетах в Польше на границе с Украиной стало известно 15 ноября. Зеленский после инцидента в своем видеообращении обвинил РФ в терроризме, заявив, что Россия бьет ракетами по территориям НАТО, сообщает MK.RU.
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