На Западе уличили Зеленского в обмане после ударов по Польше

16 ноября 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

Комментаторы считают, что Зеленский должен извиниться за свое вранье Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Пользователи Twitter (заблокирован в РФ) обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского. Комментаторы уличили украинского главу в обмане после падения ракет в Польше и обвинения в случившемся России. «Верен девизу: давайте выпустим две ракеты по Польше, обвиним в этом Россию и, наконец, спровоцируем третью мировую войну. Иначе злое НАТО нам не поможет», — написал @BrockQJohnson. К нему присоединился другой пользователь, заявив: «Вы, ребята, играете в это очень плохо. Если информация из США и Польши верна — вам нужно выразить сожаление и извиниться». Также он добавил, что никто не обвиняет Украину в использовании зенитно-ракетных комплексов для «защиты от терроризма». @Lucarmore написал, что Зеленскому следовало бы просто извиниться. Он добавил, что больше не будет отправлять деньги в поддержку Киева. Его поддержал следующий критик, призвавший США и НАТО принести извинения, пока люди не передумали помогать Украине. Тебе [Зеленский] лучше перестать врать и предоставить в своем объявлении более подробную информацию», — подчеркнул @IDontCareMiMiMi. С ним солидарен @Ykush_Tyagi. «Доказательства российского следа, даже НАТО и ваш большой папочка США не покупаются», — отметил он. @AlexRud3nko заявил, что глава Украины в любом случае продолжит врать о произошедшем. «Черт возьми, ты такой жалкий, весь мир смеется над тобой, а ты все еще копаешься в своей глупости», — подытожил он. Об упавших ракетах в Польше на границе с Украиной стало известно 15 ноября. Зеленский после инцидента в своем видеообращении обвинил РФ в терроризме, заявив, что Россия бьет ракетами по территориям НАТО, сообщает MK.RU .

Пользователи Twitter (заблокирован в РФ) обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского. Комментаторы уличили украинского главу в обмане после падения ракет в Польше и обвинения в случившемся России. «Верен девизу: давайте выпустим две ракеты по Польше, обвиним в этом Россию и, наконец, спровоцируем третью мировую войну. Иначе злое НАТО нам не поможет», — написал @BrockQJohnson. К нему присоединился другой пользователь, заявив: «Вы, ребята, играете в это очень плохо. Если информация из США и Польши верна — вам нужно выразить сожаление и извиниться». Также он добавил, что никто не обвиняет Украину в использовании зенитно-ракетных комплексов для «защиты от терроризма». @Lucarmore написал, что Зеленскому следовало бы просто извиниться. Он добавил, что больше не будет отправлять деньги в поддержку Киева. Его поддержал следующий критик, призвавший США и НАТО принести извинения, пока люди не передумали помогать Украине. Тебе [Зеленский] лучше перестать врать и предоставить в своем объявлении более подробную информацию», — подчеркнул @IDontCareMiMiMi. С ним солидарен @Ykush_Tyagi. «Доказательства российского следа, даже НАТО и ваш большой папочка США не покупаются», — отметил он. @AlexRud3nko заявил, что глава Украины в любом случае продолжит врать о произошедшем. «Черт возьми, ты такой жалкий, весь мир смеется над тобой, а ты все еще копаешься в своей глупости», — подытожил он. Об упавших ракетах в Польше на границе с Украиной стало известно 15 ноября. Зеленский после инцидента в своем видеообращении обвинил РФ в терроризме, заявив, что Россия бьет ракетами по территориям НАТО, сообщает MK.RU.