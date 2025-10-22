ВСУ задействовали в Сумской области восстановившийся полк «Скала» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВСУ задействовали восстановленный 425-й штурмовой полк «Скала» в ходе контратак в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах. «Скала» долгое время не принимала участия в активных штурмовых действиях.

«В контратаках ВСУ задействовали <...> восстановивший боеспособность 425-й отдельный штурмовой полк „Скала“, который долгое время не привлекался к штурмовым действиям», — сказал источник. Его слова передает ТАСС.

По уточненной информации, за сутки украинские военные провели три попытки контратаки в районах Константиновки, Варачино и Кондратовки. Все атаки ВСУ были отражены, подразделения были отброшены на исходные позиции.

Полк «Скала» состоит из бывших заключенных-женщин и неподготовленных бойцов ВСУ. В подразделении за отказ выполнять приказы военнослужащих подвергают избиениям, зачастую с летальным исходом. Военных, имеющих проблемы со здоровьем, переводят в подразделения, которые используются для отвлечения внимания противника во время штурмовых операций. Вследствие этого бойцы полка самовольно покидают свои части.