«Единая Россия» оценила новый проект федерального бюджета на ближайшие три года

Народная программа «Единой России» отражена в новом проекте бюджета РФ. Там представлены эффективные меры по соцподдержке, в частности по капремонту образовательных учреждений. Об этом заявил первый зампред Совфеда и секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«Своё отражение в трёхлетнем бюджете получили положения народной программы „Единой России“. Ко второму чтению мы подготовим поправки от фракции», — сказал Владимир Якушев, его слова передали на официальном сайте ЕР.

Якушев подчеркнул, что в новом проекте бюджета широко представлены направления по социальной поддержке: в нем по-прежнему выделяются значительные средства на капремонт, в том числе образовательных учреждений. Секретарь Генсовета партии также отметил, что инициатива, реализуемая ЕР совместно с Минпросвещения, продемонстрировала свою эффективность.

«Программа очень эффективная, люди за неё благодарны. Здесь совместная работа: Минфин обеспечивает финансирование; всё, что касается администрирования — это Министерство просвещения; что происходит на местах — это работа региональных правительств и муниципалитетов. Депутатский контроль за программой тоже должен оставаться на самом высоком уровне. Правильные подходы к проектно-сметной документации, и ценовая политика, которая должна правильно формироваться при строительстве объектов, — это наша с вами ответственность. Мы чётко должны осознавать, что эти объекты должны быть сданы в срок», — подчеркнул Якушев.

В ходе обсуждения он обратил отдельное внимание министра финансов Антона Силуанова на необходимость качественной работы с региональными бюджетами. Якушев отметил, что все инструменты Минфина по предотвращению кассовых разрывов должны быть задействованы в полной мере для бесперебойного финансирования проектов на местах.