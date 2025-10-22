«Единая Россия» оценила новый проект федерального бюджета на ближайшие три года
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Народная программа «Единой России» отражена в новом проекте бюджета РФ. Там представлены эффективные меры по соцподдержке, в частности по капремонту образовательных учреждений. Об этом заявил первый зампред Совфеда и секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
«Своё отражение в трёхлетнем бюджете получили положения народной программы „Единой России“. Ко второму чтению мы подготовим поправки от фракции», — сказал Владимир Якушев, его слова передали на официальном сайте ЕР.
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
Якушев подчеркнул, что в новом проекте бюджета широко представлены направления по социальной поддержке: в нем по-прежнему выделяются значительные средства на капремонт, в том числе образовательных учреждений. Секретарь Генсовета партии также отметил, что инициатива, реализуемая ЕР совместно с Минпросвещения, продемонстрировала свою эффективность.
«Программа очень эффективная, люди за неё благодарны. Здесь совместная работа: Минфин обеспечивает финансирование; всё, что касается администрирования — это Министерство просвещения; что происходит на местах — это работа региональных правительств и муниципалитетов. Депутатский контроль за программой тоже должен оставаться на самом высоком уровне. Правильные подходы к проектно-сметной документации, и ценовая политика, которая должна правильно формироваться при строительстве объектов, — это наша с вами ответственность. Мы чётко должны осознавать, что эти объекты должны быть сданы в срок», — подчеркнул Якушев.
В ходе обсуждения он обратил отдельное внимание министра финансов Антона Силуанова на необходимость качественной работы с региональными бюджетами. Якушев отметил, что все инструменты Минфина по предотвращению кассовых разрывов должны быть задействованы в полной мере для бесперебойного финансирования проектов на местах.
Ранее на заседании программной комиссии ЕР под руководством зампреда Совбеза России и председателя партии Дмитрия Медведева было принято решение о консолидированной поддержке проекта бюджета. Партия обеспечила финансирование мероприятий народной программы на ближайшие три года. Документ синхронизирован с национальными проектами и госпрограммами, его положения формировались с 2021 по 2025 год при участии более 2,5 миллиона граждан из всех регионов страны. В декабре 2024 года на XXII Съезде партии в Москве, который прошел с участием президента России и более тысячи делегатов, в программу внесли дополнительные меры социальной поддержки, а также отдельный блок по помощи участникам специальной военной операции и их семьям.
