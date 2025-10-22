Россия вышла из соглашения с США по утилизации плутония
22 октября 2025 в 13:15
Совет Федерации одобрил расторжение межправительственного соглашения с США. Документ предусматривал утилизацию плутония. Решение верхняя палата российского парламента одобрила на 598 заседании.
