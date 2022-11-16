В Кунгуре повар засудила начальника за незаконное увольнение

Суд удовлетворил требования повара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кунгура (Пермский край) подала в суд на бывшего работодателя за то, что он уволил ее с нарушениями. Суд признал увольнение незаконным. Подробности сообщили в пресс-службе Кунгурского городского суда.

«В феврале истицу приняли на работу к ответчику в должности повара. А в июне трудовой договор был прекращен якобы по инициативе работника. Однако женщина указала, что заявление об увольнении она не писала, ответчик просто выдала ей трудовую книжку с записью об увольнении, пояснив, что она более не допускается до работы», — указано в пресс-релизе.

Повар потребовала признать приказ об увольнении незаконным, изменить дату увольнения и взыскать с бывшего начальника зарплату за время вынужденного прогула. Также женщина попросила взыскать компенсацию морального вреда и судебные расходы по оплате услуг ее представителя. Суд удовлетворил требования истицы. Работодателя обязали выплатить зарплату в размере 30558 рублей, взыскали компенсацию морального вреда — десять тысяч рублей и расходы по оплате услуг представителя. Кроме того, суд продлил истцу срок на подачу искового заявления о восстановлении на работе.

Ранее URA.RU рассказывало, работник пермской продуктовой сети магазинов «Семья» пожаловался на незаконное, по его мнению, увольнение. Его и других сотрудников якобы под давлением заставили подписать заявление об увольнении по соглашению сторон.