Пермяк обвинил сеть магазинов «Лента» в незаконном увольнении

30 августа 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

По его словам, его обманным путем заставили подписать заявление об увольнении по соглашению сторон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работник пермской продуктовой сети магазинов «Семья», которую выкупил федеральный ритейлер «Лента», пожаловался на незаконные, по его мнению, манипуляции с сокращением сотрудников и переводом из одной сети в другую. Менеджер по субаренде Антон Илюшин рассказал URA.RU, что его, как и многих других, под давлением заставили подписать заявление об увольнении по соглашению сторон. «Перед руководством „Семьи“ стояла задача от вышестоящего руководства „Ленты“ в срочном порядке и с ограниченным бюджетом уволить сотрудников. Путем обмана и давления они требуют подписать увольнение по соглашению сторон. Потому, что не успевают провести необходимую процедуру увольнения по сокращению с предупреждением за два месяца», — рассказал URA.RU работник сети. Мужчину, по его словам, изначально заверили, что несмотря на соглашение сторон, компенсацию, которую он должен был получить при сокращении, он получит. Кроме того, Антону Илюшину пообещали перспективу трудоустройства в «Ленту» с последующим расторжением подписываемого соглашения. Пермяк подписал документ, а позже испугался, что его обманули. Попытался на следующий день расторгнуть соглашение, но его обращения оставили без внимания. По словам мужчины, 1 сентября будет уволено 65 сотрудников сети «Семья». В службе по связям с общественностью компании «Лента» URA.RU сообщили, что расторжение трудовых отношений проходит в полном соответствии с трудовым законодательством. «Мы предложили всем сотрудникам „Семьи“ позиции в „Ленте“, соответствующие их компетенциям и уровню дохода. 72 сотрудника изъявили желание продолжить свою карьеру в периметре „Ленты“. 12 работников предпочли развиваться за пределами компании», — пояснил URA.RU менеджер по связям с общественностью Тимофей Гончарук. В середине июня стало известно, что федеральный ритейлер «Лента» договорился о покупке группы компаний «Семья», которая принадлежит экс-губернатору Пермского края Олегу Чиркунову. Он решил продать торговую сеть, чтобы «спать спокойно». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работник пермской продуктовой сети магазинов «Семья», которую выкупил федеральный ритейлер «Лента», пожаловался на незаконные, по его мнению, манипуляции с сокращением сотрудников и переводом из одной сети в другую. Менеджер по субаренде Антон Илюшин рассказал URA.RU, что его, как и многих других, под давлением заставили подписать заявление об увольнении по соглашению сторон. «Перед руководством „Семьи“ стояла задача от вышестоящего руководства „Ленты“ в срочном порядке и с ограниченным бюджетом уволить сотрудников. Путем обмана и давления они требуют подписать увольнение по соглашению сторон. Потому, что не успевают провести необходимую процедуру увольнения по сокращению с предупреждением за два месяца», — рассказал URA.RU работник сети. Мужчину, по его словам, изначально заверили, что несмотря на соглашение сторон, компенсацию, которую он должен был получить при сокращении, он получит. Кроме того, Антону Илюшину пообещали перспективу трудоустройства в «Ленту» с последующим расторжением подписываемого соглашения. Пермяк подписал документ, а позже испугался, что его обманули. Попытался на следующий день расторгнуть соглашение, но его обращения оставили без внимания. По словам мужчины, 1 сентября будет уволено 65 сотрудников сети «Семья». В службе по связям с общественностью компании «Лента» URA.RU сообщили, что расторжение трудовых отношений проходит в полном соответствии с трудовым законодательством. «Мы предложили всем сотрудникам „Семьи“ позиции в „Ленте“, соответствующие их компетенциям и уровню дохода. 72 сотрудника изъявили желание продолжить свою карьеру в периметре „Ленты“. 12 работников предпочли развиваться за пределами компании», — пояснил URA.RU менеджер по связям с общественностью Тимофей Гончарук. В середине июня стало известно, что федеральный ритейлер «Лента» договорился о покупке группы компаний «Семья», которая принадлежит экс-губернатору Пермского края Олегу Чиркунову. Он решил продать торговую сеть, чтобы «спать спокойно».