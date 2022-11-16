Екатеринбуржцы смогут бесплатно посмотреть уральские фильмы

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В Екатеринбурге пройдет показ анимационных и документальных фильмов. Фото:

Уральская паблик-арт программа «ЧО» бесплатно представит анимационные и документационные фильмы в Екатеринбурге. Темой сезона станут «Вымыслы и промыслы».

«Темой наших фильмов станут „Вымыслы и промыслы“, что позволит двинуться дальше в изучении художественной жизни Урала и познакомить зрителя с режиссерами уральского кино», — сообщает пресс-служба «ЧО».

Вход свободный. Показ пройдет в Большом зале кинотеатра «Салют» по улице Толмачева, 12.

Ранее URA.RU сообщало, как художники из Екатеринбурга возводили арт-объект на фестивале в США. Они представляли его в рамках фестиваля Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде.

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Уральская паблик-арт программа «ЧО» бесплатно представит анимационные и документационные фильмы в Екатеринбурге. Темой сезона станут «Вымыслы и промыслы». «Темой наших фильмов станут „Вымыслы и промыслы“, что позволит двинуться дальше в изучении художественной жизни Урала и познакомить зрителя с режиссерами уральского кино», — сообщает пресс-служба «ЧО». Вход свободный. Показ пройдет в Большом зале кинотеатра «Салют» по улице Толмачева, 12. Ранее URA.RU сообщало, как художники из Екатеринбурга возводили арт-объект на фестивале в США. Они представляли его в рамках фестиваля Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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