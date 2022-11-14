Художники из Екатеринбурга показали, как возводили арт-объект на фестивале в США

Художники из Екатеринбурга опубликовали фото с американского фестиваля Burning Man

Diptown, как и остальные объекты фестиваля Burning Man, подсвечивался ночью Фото: страница проекта Diptown в соцсети

Художники Ирина и Станислав Шминке из Екатеринбурга поделились фотографиями, на которых показали процесс возведения арт-объекта Diptown — города, утонувшего в песках. Они представляли его в рамках фестиваля Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде (США). Фото екатеринбуржцы опубликовали на странице проекта в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Несколько фотографий нашей прекрасной команды во время недели сборки», — подписали создатели проекта Diptown. Ранее семья Шминке набирала волонтеров, которые готовы были бы отправиться в пустыню Блэк-Рок, чтобы возводить арт-объект. Diptown, который строили россияне, представлял собой ландшафтную инсталляцию из четырех домов. Их частично спрятали в песке, а сооружение дополнили приветственным билбордом.

URA.RU рассказывало, что екатеринбургские художники Ирина и Станислав Шминке в 2020 году выиграли грант фестиваля Burning man. Творцы стали единственными россиянами, которые попали в список победителей. В 2020 году поездка в США отложилась из-за коронавируса, но зато состоялась в 2022 году.

Мероприятие Burning Man проходит летом в течение недели в пустыне Блэк-Рок в штате Невада (США). В рамках фестиваля на площадке создают масштабные арт-объекты современного искусства и необычные транспортные средства по типу машин из фильма «Безумный Макс». Также в пустыню приезжают артисты и диджеи, которые выступают для гостей Burning Man. При этом каждый участник ответственен за свое жизнеобеспечение (питье, дом, еду) и очистку пустыни после своего пребывания в ней.

Проект возводили день и ночь Фото: страница проекта Diptown в соцсети

Художникам их Екатеринбурга удалось набрать команду, с которой они возвели Diptown Фото: страница проекта Diptown в соцсети

В рамках фестиваля Burning Man появляются причудливые арт-объекты Фото: страница проекта Diptown в соцсети

Защищать глаза от песка приходилось с помощью очков Фото: страница проекта Diptown в соцсети

Так выглядит арт-объект Diptown в дневное время Фото: страница проекта Diptown в соцсети