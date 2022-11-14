Художники из Екатеринбурга показали, как возводили арт-объект на фестивале в США

Diptown, как и остальные объекты фестиваля Burning Man, подсвечивался ночьюФото: страница проекта Diptown в соцсети
Художники Ирина и Станислав Шминке из Екатеринбурга поделились фотографиями, на которых показали процесс возведения арт-объекта Diptown — города, утонувшего в песках. Они представляли его в рамках фестиваля Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде (США). Фото екатеринбуржцы опубликовали на странице проекта в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Несколько фотографий нашей прекрасной команды во время недели сборки», — подписали создатели проекта Diptown. Ранее семья Шминке набирала волонтеров, которые готовы были бы отправиться в пустыню Блэк-Рок, чтобы возводить арт-объект. Diptown, который строили россияне, представлял собой ландшафтную инсталляцию из четырех домов. Их частично спрятали в песке, а сооружение дополнили приветственным билбордом.
URA.RU рассказывало, что екатеринбургские художники Ирина и Станислав Шминке в 2020 году выиграли грант фестиваля Burning man. Творцы стали единственными россиянами, которые попали в список победителей. В 2020 году поездка в США отложилась из-за коронавируса, но зато состоялась в 2022 году.
Мероприятие Burning Man проходит летом в течение недели в пустыне Блэк-Рок в штате Невада (США). В рамках фестиваля на площадке создают масштабные арт-объекты современного искусства и необычные транспортные средства по типу машин из фильма «Безумный Макс». Также в пустыню приезжают артисты и диджеи, которые выступают для гостей Burning Man. При этом каждый участник ответственен за свое жизнеобеспечение (питье, дом, еду) и очистку пустыни после своего пребывания в ней.
Проект возводили день и ночь
Фото: страница проекта Diptown в соцсети
Художникам их Екатеринбурга удалось набрать команду, с которой они возвели Diptown
Фото: страница проекта Diptown в соцсети
В рамках фестиваля Burning Man появляются причудливые арт-объекты
Фото: страница проекта Diptown в соцсети
Защищать глаза от песка приходилось с помощью очков
Фото: страница проекта Diptown в соцсети
Так выглядит арт-объект Diptown в дневное время
Фото: страница проекта Diptown в соцсети
Ночью проект дополняется подсветкой
Фото: страница проекта Diptown в соцсети
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Художники Ирина и Станислав Шминке из Екатеринбурга поделились фотографиями, на которых показали процесс возведения арт-объекта Diptown — города, утонувшего в песках. Они представляли его в рамках фестиваля Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде (США). Фото екатеринбуржцы опубликовали на странице проекта в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). «Несколько фотографий нашей прекрасной команды во время недели сборки», — подписали создатели проекта Diptown. Ранее семья Шминке набирала волонтеров, которые готовы были бы отправиться в пустыню Блэк-Рок, чтобы возводить арт-объект. Diptown, который строили россияне, представлял собой ландшафтную инсталляцию из четырех домов. Их частично спрятали в песке, а сооружение дополнили приветственным билбордом. URA.RU рассказывало, что екатеринбургские художники Ирина и Станислав Шминке в 2020 году выиграли грант фестиваля Burning man. Творцы стали единственными россиянами, которые попали в список победителей. В 2020 году поездка в США отложилась из-за коронавируса, но зато состоялась в 2022 году. Мероприятие Burning Man проходит летом в течение недели в пустыне Блэк-Рок в штате Невада (США). В рамках фестиваля на площадке создают масштабные арт-объекты современного искусства и необычные транспортные средства по типу машин из фильма «Безумный Макс». Также в пустыню приезжают артисты и диджеи, которые выступают для гостей Burning Man. При этом каждый участник ответственен за свое жизнеобеспечение (питье, дом, еду) и очистку пустыни после своего пребывания в ней.