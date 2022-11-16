Мобилизованных в Челябинской области готовят инструкторы с опытом службы в зоне СВО

Условия на полигоне максимально приближены к реальности в зоне СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Инструктор по тактической медицине рассказал о подготовке мобилизованных на полигоне в Челябинской области. Им преподают правильные действия на поле боя и помощь при ранениях.

«Правильное передвижение по полю боя, правильное положение во время артобстрелов, отрывка окопов. Стараемся объяснять на опыте, который есть после зоны СВО», — рассказал один из инструкторов на видео, размещенном в паблике «Помощь Снежинск» в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, личный состав обучается наложению жгута, в том числе из подручных средств. Имитации взрывов и стрельба на полигоне используются, чтобы психика мобилизованных адаптировалась к новым условиям.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. После призыва мобилизованные проходят подготовку в местах боевого слаживания. После этого они направляются в зону СВО.