16 ноября 2022

Инструктор рассказал о подготовке мобилизованных в Челябинской области. Видео

Мобилизованных в Челябинской области готовят инструкторы с опытом службы в зоне СВО
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Условия на полигоне максимально приближены к реальности в зоне СВО Фото:
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Мобилизация в России

Инструктор по тактической медицине рассказал о подготовке мобилизованных на полигоне в Челябинской области. Им преподают правильные действия на поле боя и помощь при ранениях.

«Правильное передвижение по полю боя, правильное положение во время артобстрелов, отрывка окопов. Стараемся объяснять на опыте, который есть после зоны СВО», — рассказал один из инструкторов на видео, размещенном в паблике «Помощь Снежинск» в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, личный состав обучается наложению жгута, в том числе из подручных средств. Имитации взрывов и стрельба на полигоне используются, чтобы психика мобилизованных адаптировалась к новым условиям.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. После призыва мобилизованные проходят подготовку в местах боевого слаживания. После этого они направляются в зону СВО.

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Инструктор по тактической медицине рассказал о подготовке мобилизованных на полигоне в Челябинской области. Им преподают правильные действия на поле боя и помощь при ранениях. «Правильное передвижение по полю боя, правильное положение во время артобстрелов, отрывка окопов. Стараемся объяснять на опыте, который есть после зоны СВО», — рассказал один из инструкторов на видео, размещенном в паблике «Помощь Снежинск» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, личный состав обучается наложению жгута, в том числе из подручных средств. Имитации взрывов и стрельба на полигоне используются, чтобы психика мобилизованных адаптировалась к новым условиям. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. После призыва мобилизованные проходят подготовку в местах боевого слаживания. После этого они направляются в зону СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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