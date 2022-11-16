16 ноября 2022
15 ноября 2022

В ЯНАО водитель «ВАЗа» попал в больницу после ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель «ВАЗа» госпитализирован Фото:

В селе Толька Красноселькупского района (ЯНАО) столкнулись автомобили «ВАЗ» и «УАЗ». В аварии пострадал один из водителей, сообщили на странице Госавтоинспекции Ямала в соцсети «ВКонтакте».

«На перекрестке неравнозначных дорог водитель автомобиля „ВАЗ“, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу транспортному средству „УАЗ Патриот“, движущемуся по главной дороге. В результате ДТП водитель, „ВАЗа“ госпитализирован», — сообщили в ведомстве.

Авария произошла 16 ноября. Всего за сутки в округе зарегистрировано 14 ДТП.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске (ЯНАО) участники сильного ДТП начали потасовку после аварии. Столкновение произошло на перекрестке улиц Советская и 8 Марта.

Водитель «ВАЗа» не уступил дорогу

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В селе Толька Красноселькупского района (ЯНАО) столкнулись автомобили «ВАЗ» и «УАЗ». В аварии пострадал один из водителей, сообщили на странице Госавтоинспекции Ямала в соцсети «ВКонтакте». «На перекрестке неравнозначных дорог водитель автомобиля „ВАЗ“, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу транспортному средству „УАЗ Патриот“, движущемуся по главной дороге. В результате ДТП водитель, „ВАЗа“ госпитализирован», — сообщили в ведомстве. Авария произошла 16 ноября. Всего за сутки в округе зарегистрировано 14 ДТП. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске (ЯНАО) участники сильного ДТП начали потасовку после аварии. Столкновение произошло на перекрестке улиц Советская и 8 Марта.
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