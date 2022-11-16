Тюменец ударил ножом в живот приятеля, который учил его жизни

17 ноября 2022 в 08:19 Размер текста - 17 +

По словам потерпевшего, он не почувствовал ножевых ранений и очнулся уже в реанимации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени мужчина два раза ударил ножом в живот знакомого, который учил его жизни. Об этом сообщает telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Быков с гражданином К. пошли в магазин за алкоголем. Позже между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гражданин К. ударил Виктора и схватил его за шею, потом взял нож и направился в его сторону. <…> Они стали бороться на кухонном столе. Быков не помнит, как в его руке оказался нож, которым он два раза ударил гражданина К. в живот. <…> Со слов потерпевшего между ним и подсудимым разразился конфликт, гражданин К. учил его жизни», — говорится в сообщении пресс-службы. По словам потерпевшего, он не почувствовал ранений и очнулся уже в реанимации. Быков после драки вызвал скорую. Вину он не признал, а от дачи показаний отказался. Выяснилось, что подсудимый состоит на учете у врача-психиатра. По итогу тюменцу назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчина обжалует приговор.

В Тюмени мужчина два раза ударил ножом в живот знакомого, который учил его жизни. Об этом сообщает telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Быков с гражданином К. пошли в магазин за алкоголем. Позже между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гражданин К. ударил Виктора и схватил его за шею, потом взял нож и направился в его сторону. <…> Они стали бороться на кухонном столе. Быков не помнит, как в его руке оказался нож, которым он два раза ударил гражданина К. в живот. <…> Со слов потерпевшего между ним и подсудимым разразился конфликт, гражданин К. учил его жизни», — говорится в сообщении пресс-службы. По словам потерпевшего, он не почувствовал ранений и очнулся уже в реанимации. Быков после драки вызвал скорую. Вину он не признал, а от дачи показаний отказался. Выяснилось, что подсудимый состоит на учете у врача-психиатра. По итогу тюменцу назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчина обжалует приговор.