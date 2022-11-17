Эксперты ВШЭ: качество жизни пенсионеров за 10 лет почти не выросло

17 ноября 2022 в 09:40 Размер текста - 17 +

К сильным сторонам российского активного долголетия относятся высокий уровень достигнутого образования, сообщают эксперты Фото: Сергей Венявский © URA.RU Качество жизни российских пенсионеров с 2010 по 2019 год практически не возросло. Об этом заявили сотрудники центра комплексных исследований социальной политики Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская и Анна Червякова. «За десять лет, с 2010 по 2019 год, качество и потенциал пенсионеров в России слегка улучшилось, показал индекс активного долголетия (ИАД). За это время индекс увеличился с 29 до 29,5% при максимуме в 100%», — приводит РБК слова экспертов. Эксперты отмечают, что к сильным сторонам российского активного долголетия относятся высокий уровень достигнутого образования и физическую безопасность, «ситуация с которой за десять лет заметно улучшилась». Однако в России по-прежнему остается низкая продолжительность жизни и плохое здоровье, обостряющийся снижением доступности медицинской помощи и невысокой физической активностью. Ранее председатель столичного отделения Союза пенсионеров России Игорь Корнеев заявил, что из-за ежегодного роста инфляции в России падает уровень жизни пенсионеров. Аналитики проекта «Если быть точным» обновили рейтинг российских регионов по качеству жизни старшего поколения. Эксперты рассказали, где можно в России хорошо жить на пенсию и назвали самые комфортные для старости регионы, сообщает «Ридус».

Качество жизни российских пенсионеров с 2010 по 2019 год практически не возросло. Об этом заявили сотрудники центра комплексных исследований социальной политики Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская и Анна Червякова. «За десять лет, с 2010 по 2019 год, качество и потенциал пенсионеров в России слегка улучшилось, показал индекс активного долголетия (ИАД). За это время индекс увеличился с 29 до 29,5% при максимуме в 100%», — приводит РБК слова экспертов. Эксперты отмечают, что к сильным сторонам российского активного долголетия относятся высокий уровень достигнутого образования и физическую безопасность, «ситуация с которой за десять лет заметно улучшилась». Однако в России по-прежнему остается низкая продолжительность жизни и плохое здоровье, обостряющийся снижением доступности медицинской помощи и невысокой физической активностью. Ранее председатель столичного отделения Союза пенсионеров России Игорь Корнеев заявил, что из-за ежегодного роста инфляции в России падает уровень жизни пенсионеров. Аналитики проекта «Если быть точным» обновили рейтинг российских регионов по качеству жизни старшего поколения. Эксперты рассказали, где можно в России хорошо жить на пенсию и назвали самые комфортные для старости регионы, сообщает «Ридус».