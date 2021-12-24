В Союзе пенсионеров пожаловались на ухудшение качества жизни. «С каждым годом хуже»

24 декабря 2021 в 20:42 Размер текста - 17 +

Рост инфляции сильно ухудшает жизнь пенсионеров, заявил Игорь Корнеев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Из-за ежегодного роста инфляции в России падает уровень жизни пенсионеров. Об этом заявил председатель столичного отделения Союза пенсионеров России Игорь Корнеев. «Инфляция — 10-12%. Когда она обгоняет, продукты и товары дорожают в несколько раз, то, конечно, сложно жить, с каждым годом все хуже и хуже. Здесь эта диспропорция очень большая. На Украине сейчас приняли закон о том, чтобы каждый житель государства получал от добычи недр ископаемых некий процент, как в Арабских Эмиратах. Этот процент будет гарантированно защищать подрастающее поколение. У нас государство бы хотя бы будущим пенсионерам планировало бы возможность получать процент от недр наших», — сказал Корнеев в эфире радиостанции «Говорит Москва». Ранее Минтруд РФ подготовил ряд предложений по компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. Президент России Владимир Путин пообещал, что пенсии будут проиндексированы выше инфляции, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за ежегодного роста инфляции в России падает уровень жизни пенсионеров. Об этом заявил председатель столичного отделения Союза пенсионеров России Игорь Корнеев. «Инфляция — 10-12%. Когда она обгоняет, продукты и товары дорожают в несколько раз, то, конечно, сложно жить, с каждым годом все хуже и хуже. Здесь эта диспропорция очень большая. На Украине сейчас приняли закон о том, чтобы каждый житель государства получал от добычи недр ископаемых некий процент, как в Арабских Эмиратах. Этот процент будет гарантированно защищать подрастающее поколение. У нас государство бы хотя бы будущим пенсионерам планировало бы возможность получать процент от недр наших», — сказал Корнеев в эфире радиостанции «Говорит Москва». Ранее Минтруд РФ подготовил ряд предложений по компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. Президент России Владимир Путин пообещал, что пенсии будут проиндексированы выше инфляции, пишет «Национальная служба новостей».