В Екатеринбурге будут судить банду инспекторов ДПС

Трех бывших сотрудников ГИБДД в Екатеринбурге обвиняют в получении взяток

17 ноября 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Бывшие инспекторы ДПС предстанут перед свердловским судом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Трем бывших инспекторам дорожно-патрульной службы ГИБДД по Екатеринбургу грозит лишение свободы до 12 лет. Их обвиняют в получении взяток с водителей, пойманных в пьяном виде. Как сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области, экс-полицейские предстанут перед судом в городе Березовском. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что трое инспекторов ДПС в ноябре 2021 года вступили в преступный сговор, чтобы брать взятки с водителей в алкогольном опьянении. Согласно задумке, патрульные должны были останавливать таких автомобилистов, отправлять их на освидетельствование и объяснять, что теперь им грозит ответственность. Взамен на свое молчание инспекторы получали взятку. «Всего инспекторами за период с 5 по 9 ноября 2021 года получены взятки на общую сумму 220 тысяч рублей, которые они разделили между собой. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Березовский городской суд», — рассказали в пресс-службе прокуратуры области. По данным СКР по Свердловской области, с разных автомобилистов инспекторы брали взятки от 15 до 50 тысяч рублей. Как уточнил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, после проведения внутренней проверки сотрудников уволили из органов по отрицательным мотивам. «Непосредственных начальников подозреваемых привлекли к строгой дисциплинарной ответственности, одного из которых даже уволили из системы МВД», — подчеркнул Горелых. Бывшим сотрудникам ДПС предъявлены обвинения по статье 290 УК РФ — получение взятки в виде денег за незаконные действия группой лиц. Наиболее строгое наказание по этой статье — лишение свободы на срок от семи до 12 лет. Обновлено в 11:03: В четвертый абзац добавлены комментарии пресс-служб СКР и ГУ МВД по Свердловской области.

Трем бывших инспекторам дорожно-патрульной службы ГИБДД по Екатеринбургу грозит лишение свободы до 12 лет. Их обвиняют в получении взяток с водителей, пойманных в пьяном виде. Как сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области, экс-полицейские предстанут перед судом в городе Березовском. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что трое инспекторов ДПС в ноябре 2021 года вступили в преступный сговор, чтобы брать взятки с водителей в алкогольном опьянении. Согласно задумке, патрульные должны были останавливать таких автомобилистов, отправлять их на освидетельствование и объяснять, что теперь им грозит ответственность. Взамен на свое молчание инспекторы получали взятку. «Всего инспекторами за период с 5 по 9 ноября 2021 года получены взятки на общую сумму 220 тысяч рублей, которые они разделили между собой. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Березовский городской суд», — рассказали в пресс-службе прокуратуры области. По данным СКР по Свердловской области, с разных автомобилистов инспекторы брали взятки от 15 до 50 тысяч рублей. Как уточнил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, после проведения внутренней проверки сотрудников уволили из органов по отрицательным мотивам. «Непосредственных начальников подозреваемых привлекли к строгой дисциплинарной ответственности, одного из которых даже уволили из системы МВД», — подчеркнул Горелых. Бывшим сотрудникам ДПС предъявлены обвинения по статье 290 УК РФ — получение взятки в виде денег за незаконные действия группой лиц. Наиболее строгое наказание по этой статье — лишение свободы на срок от семи до 12 лет. Обновлено в 11:03: В четвертый абзац добавлены комментарии пресс-служб СКР и ГУ МВД по Свердловской области.