«Арктическая газовая компания» заплатила за неконтролируемый выброс газовой смеси в ЯНАО более 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО.
«Вред, причиненный окружающей среде, возмещен в полном объеме, в размере более 4,5 миллиона рублей», — сообщается в прокуратуре. Также за сверхнормативные выбросы в воздух внесена плата в размере свыше 8,6 миллионов рублей.
Отмечается, что в апреле 2022 года на территории Самбургского участка был выброс газовой смеси с последующим горением. Природной среде был нанесен вред.
Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ЯНАО обнаружила загрязненные нефтесодержащей жидкостью участки. Прокуратура контролирует дела по восстановлению земель.
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