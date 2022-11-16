Компания заплатила за неконтролируемый выброс газовой смеси в ЯНАО

17 ноября 2022 в 10:23 Размер текста - 17 +

Газовая компания за выброс газа заплатила более 13 млн Фото: Александр Кулаковский © URA.RU «Арктическая газовая компания» заплатила за неконтролируемый выброс газовой смеси в ЯНАО более 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО. «Вред, причиненный окружающей среде, возмещен в полном объеме, в размере более 4,5 миллиона рублей», — сообщается в прокуратуре. Также за сверхнормативные выбросы в воздух внесена плата в размере свыше 8,6 миллионов рублей. Отмечается, что в апреле 2022 года на территории Самбургского участка был выброс газовой смеси с последующим горением. Природной среде был нанесен вред. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ЯНАО обнаружила загрязненные нефтесодержащей жидкостью участки. Прокуратура контролирует дела по восстановлению земель.

«Арктическая газовая компания» заплатила за неконтролируемый выброс газовой смеси в ЯНАО более 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО. «Вред, причиненный окружающей среде, возмещен в полном объеме, в размере более 4,5 миллиона рублей», — сообщается в прокуратуре. Также за сверхнормативные выбросы в воздух внесена плата в размере свыше 8,6 миллионов рублей. Отмечается, что в апреле 2022 года на территории Самбургского участка был выброс газовой смеси с последующим горением. Природной среде был нанесен вред. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ЯНАО обнаружила загрязненные нефтесодержащей жидкостью участки. Прокуратура контролирует дела по восстановлению земель.