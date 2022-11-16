16 ноября 2022
15 ноября 2022

Компания заплатила за неконтролируемый выброс газовой смеси в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , топливо, пламя, энергетика, попутный газ, огонь, природа, выбросы, атмосфера, экология, факел нефтяной
Газовая компания за выброс газа заплатила более 13 млн Фото:

«Арктическая газовая компания» заплатила за неконтролируемый выброс газовой смеси в ЯНАО более 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО.

«Вред, причиненный окружающей среде, возмещен в полном объеме, в размере более 4,5 миллиона рублей», — сообщается в прокуратуре. Также за сверхнормативные выбросы в воздух внесена плата в размере свыше 8,6 миллионов рублей.

Отмечается, что в апреле 2022 года на территории Самбургского участка был выброс газовой смеси с последующим горением. Природной среде был нанесен вред.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ЯНАО обнаружила загрязненные нефтесодержащей жидкостью участки. Прокуратура контролирует дела по восстановлению земель.

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«Арктическая газовая компания» заплатила за неконтролируемый выброс газовой смеси в ЯНАО более 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО. «Вред, причиненный окружающей среде, возмещен в полном объеме, в размере более 4,5 миллиона рублей», — сообщается в прокуратуре. Также за сверхнормативные выбросы в воздух внесена плата в размере свыше 8,6 миллионов рублей. Отмечается, что в апреле 2022 года на территории Самбургского участка был выброс газовой смеси с последующим горением. Природной среде был нанесен вред. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ЯНАО обнаружила загрязненные нефтесодержащей жидкостью участки. Прокуратура контролирует дела по восстановлению земель.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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