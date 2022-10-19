Прокуратура ЯНАО наказала нефтяников за загрязнение окружающей среды

В ходе надзорных мероприятий Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура обнаружила загрязненные нефтесодержащей жидкостью участки. Ответственным за причинение вреда окружающей среде признано ООО «РН-Пурнефтегаз».
«В ходе надзорных мероприятий обнаружены загрязненные нефтесодержащей жидкостью лесные участки общей площадью более 3 га. В результате порчи почв причинен ущерб лесному фонду в размере более 41 млн рублей», — сообщается на сайте прокуратуры РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Прокуратурой контролируются мероприятия по восстановлению земель лесного фонда, ущерб организацией возмещен в полном объеме. Получить комментарий компании не удалось.
Ранее URA.RU сообщало о взыскании ущерба в результате утечки газа на Новопортовском месторождении. Компания возместила ущерб после вмешательства прокуратуры ЯНАО.
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