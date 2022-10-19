19 октября 2022
18 октября 2022

Прокуратура ЯНАО наказала нефтяников за загрязнение окружающей среды

© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушения на Тяновском месторождении. Сургут, загрязнение природы, нефтяная пленка, экология
Нефтедобытчики причинили ущерб почве на 41 миллион рублей Фото:

В ходе надзорных мероприятий Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура обнаружила загрязненные нефтесодержащей жидкостью участки. Ответственным за причинение вреда окружающей среде признано ООО «РН-Пурнефтегаз».

«В ходе надзорных мероприятий обнаружены загрязненные нефтесодержащей жидкостью лесные участки общей площадью более 3 га. В результате порчи почв причинен ущерб лесному фонду в размере более 41 млн рублей», — сообщается на сайте прокуратуры РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Прокуратурой контролируются мероприятия по восстановлению земель лесного фонда, ущерб организацией возмещен в полном объеме. Получить комментарий компании не удалось.

Ранее URA.RU сообщало о взыскании ущерба в результате утечки газа на Новопортовском месторождении. Компания возместила ущерб после вмешательства прокуратуры ЯНАО.

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В ходе надзорных мероприятий Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура обнаружила загрязненные нефтесодержащей жидкостью участки. Ответственным за причинение вреда окружающей среде признано ООО «РН-Пурнефтегаз». «В ходе надзорных мероприятий обнаружены загрязненные нефтесодержащей жидкостью лесные участки общей площадью более 3 га. В результате порчи почв причинен ущерб лесному фонду в размере более 41 млн рублей», — сообщается на сайте прокуратуры РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу. Прокуратурой контролируются мероприятия по восстановлению земель лесного фонда, ущерб организацией возмещен в полном объеме. Получить комментарий компании не удалось. Ранее URA.RU сообщало о взыскании ущерба в результате утечки газа на Новопортовском месторождении. Компания возместила ущерб после вмешательства прокуратуры ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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