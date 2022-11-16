16 ноября 2022

«Екатеринбурггаз» требует признать банкротом старейшую управляющую компанию

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Клипарт. Екатеринбург, арбитражный суд со, табличка, улица шарташская4
«Екатеринбурггаз» требует признать банкротом УК «Чкаловская» Фото:

Управляющую компанию «Чкаловская» требуют признать банкротом. Соответствующий иск появился на сайте Арбитражного суда Свердловской области, истцом выступает «Екатеринбурггаз».

«Иск о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. Кредитор (заявитель) — АО „Екатеринбурггаз“, должник — управляющая компания „Чкаловская“. Дело рассматривается в первой инстанции», — следует из материалов дела.

Это не первый иск, который «Екатеринбурггаз» подает к «Чкаловской». Год назад предприятие подавало аналогичное заявление, в нем было указано, что УК задолжала 18,7 миллионов рублей за поставку газа и еще 11,3 млн за техническое обслуживание газового оборудования. Иск о признании «Чкаловской» банкротом подавали в разное время «Водоканал» и «Т Плюс».

УК «Чкаловская» является старейшей управляющей компанией. На сайте компании указано, что в ее ведении находятся порядка 200 домов.

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Управляющую компанию «Чкаловская» требуют признать банкротом. Соответствующий иск появился на сайте Арбитражного суда Свердловской области, истцом выступает «Екатеринбурггаз». «Иск о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. Кредитор (заявитель) — АО „Екатеринбурггаз“, должник — управляющая компания „Чкаловская“. Дело рассматривается в первой инстанции», — следует из материалов дела. Это не первый иск, который «Екатеринбурггаз» подает к «Чкаловской». Год назад предприятие подавало аналогичное заявление, в нем было указано, что УК задолжала 18,7 миллионов рублей за поставку газа и еще 11,3 млн за техническое обслуживание газового оборудования. Иск о признании «Чкаловской» банкротом подавали в разное время «Водоканал» и «Т Плюс». УК «Чкаловская» является старейшей управляющей компанией. На сайте компании указано, что в ее ведении находятся порядка 200 домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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