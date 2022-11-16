«Екатеринбурггаз» требует признать банкротом старейшую управляющую компанию

17 ноября 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

«Екатеринбурггаз» требует признать банкротом УК «Чкаловская» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Управляющую компанию «Чкаловская» требуют признать банкротом. Соответствующий иск появился на сайте Арбитражного суда Свердловской области, истцом выступает «Екатеринбурггаз». «Иск о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. Кредитор (заявитель) — АО „Екатеринбурггаз“, должник — управляющая компания „Чкаловская“. Дело рассматривается в первой инстанции», — следует из материалов дела. Это не первый иск, который «Екатеринбурггаз» подает к «Чкаловской». Год назад предприятие подавало аналогичное заявление, в нем было указано, что УК задолжала 18,7 миллионов рублей за поставку газа и еще 11,3 млн за техническое обслуживание газового оборудования. Иск о признании «Чкаловской» банкротом подавали в разное время «Водоканал» и «Т Плюс». УК «Чкаловская» является старейшей управляющей компанией. На сайте компании указано, что в ее ведении находятся порядка 200 домов.

Управляющую компанию «Чкаловская» требуют признать банкротом. Соответствующий иск появился на сайте Арбитражного суда Свердловской области, истцом выступает «Екатеринбурггаз». «Иск о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. Кредитор (заявитель) — АО „Екатеринбурггаз“, должник — управляющая компания „Чкаловская“. Дело рассматривается в первой инстанции», — следует из материалов дела. Это не первый иск, который «Екатеринбурггаз» подает к «Чкаловской». Год назад предприятие подавало аналогичное заявление, в нем было указано, что УК задолжала 18,7 миллионов рублей за поставку газа и еще 11,3 млн за техническое обслуживание газового оборудования. Иск о признании «Чкаловской» банкротом подавали в разное время «Водоканал» и «Т Плюс». УК «Чкаловская» является старейшей управляющей компанией. На сайте компании указано, что в ее ведении находятся порядка 200 домов.