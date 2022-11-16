16 ноября 2022

В Озерске в гараже нашли два трупа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Благоустройство городского парка в снег. Курган , снег, зима, гаражи, гаражный комплекс
Мужчины отравились в гараже угарным газом Фото:

В Озерске (Челябинская область) в гараже ГСК №95 были обнаружили два трупа местных жителей. Один из мужчин работал на градообразующем предприятии ФГУП «ПО «Маяк». Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Озерске 16 ноября в гаражно-строительном кооперативе №95 обнаружили два трупа. Погибшие мужчины ничего криминального не делали — распивали в гараже спиртные напитки. Один из погибших работал дорожным рабочим на ПО „Маяк“», — рассказал источник.

По словам инсайдера, следов насильственной смерти на телах мужчин не было. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. В ходе употребления алкоголя озерчане отравились выхлопными газами от автомобиля ВАЗ-21104.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

В Озерске (Челябинская область) в гараже ГСК №95 были обнаружили два трупа местных жителей. Один из мужчин работал на градообразующем предприятии ФГУП «ПО «Маяк». Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В Озерске 16 ноября в гаражно-строительном кооперативе №95 обнаружили два трупа. Погибшие мужчины ничего криминального не делали — распивали в гараже спиртные напитки. Один из погибших работал дорожным рабочим на ПО „Маяк“», — рассказал источник. По словам инсайдера, следов насильственной смерти на телах мужчин не было. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. В ходе употребления алкоголя озерчане отравились выхлопными газами от автомобиля ВАЗ-21104.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...