В Озерске в гараже нашли два трупа

Мужчины отравились в гараже угарным газом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Озерске (Челябинская область) в гараже ГСК №95 были обнаружили два трупа местных жителей. Один из мужчин работал на градообразующем предприятии ФГУП «ПО «Маяк». Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Озерске 16 ноября в гаражно-строительном кооперативе №95 обнаружили два трупа. Погибшие мужчины ничего криминального не делали — распивали в гараже спиртные напитки. Один из погибших работал дорожным рабочим на ПО „Маяк“», — рассказал источник.

По словам инсайдера, следов насильственной смерти на телах мужчин не было. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. В ходе употребления алкоголя озерчане отравились выхлопными газами от автомобиля ВАЗ-21104.