Депутаты попросили чиновника объяснить, почему курганцы уезжают из региона

Депутаты заметили нестыковки в отчете курганского чиновника

17 ноября 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Курганские власти попросили решить проблему с оттоком населения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ходе совместного заседания комитета областной думы депутаты подняли вопрос о миграционной убыли населения из Курганской области. Директор департамента экономразвития региона Владимир Ковалев ответил, что власти занимаются данной проблемой, передает корреспондент URA.RU. «Вы можете объяснить, почему доходы растут, создаются рабочие места, а численность населения уменьшается?» — спросил у Ковалева после его отчета депутат облдумы Виктор Зырянов. «С начала 2019 года в регионе проводится комплекс мероприятий, направленный на решение данной проблемы. Реализуются национальные проекты по демографию и здравоохранению. Тратится колоссальный объем бюджетных и благотворительных средств, чтобы прекратить миграционный отток населения. Предпринимаем все усилия», — ответил Ковалев. Также чиновник отметил, что на ряду с проблемой миграции также решаются вопросы и по снижению естественной убыли населения. Ранее URA.RU писало, что из Курганской области чаще всего уезжают женщины. По данным местных властей, из региона мигрирует 55% женского населения.

В ходе совместного заседания комитета областной думы депутаты подняли вопрос о миграционной убыли населения из Курганской области. Директор департамента экономразвития региона Владимир Ковалев ответил, что власти занимаются данной проблемой, передает корреспондент URA.RU. «Вы можете объяснить, почему доходы растут, создаются рабочие места, а численность населения уменьшается?» — спросил у Ковалева после его отчета депутат облдумы Виктор Зырянов. «С начала 2019 года в регионе проводится комплекс мероприятий, направленный на решение данной проблемы. Реализуются национальные проекты по демографию и здравоохранению. Тратится колоссальный объем бюджетных и благотворительных средств, чтобы прекратить миграционный отток населения. Предпринимаем все усилия», — ответил Ковалев. Также чиновник отметил, что на ряду с проблемой миграции также решаются вопросы и по снижению естественной убыли населения. Ранее URA.RU писало, что из Курганской области чаще всего уезжают женщины. По данным местных властей, из региона мигрирует 55% женского населения.