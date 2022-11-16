16 ноября 2022

Депутаты попросили чиновника объяснить, почему курганцы уезжают из региона

Депутаты заметили нестыковки в отчете курганского чиновника
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, мигранты, чемоданы, путешествие, чемодан, отдых, пассажиры, дорожная сумка, миграция
Курганские власти попросили решить проблему с оттоком населения Фото:

В ходе совместного заседания комитета областной думы депутаты подняли вопрос о миграционной убыли населения из Курганской области. Директор департамента экономразвития региона Владимир Ковалев ответил, что власти занимаются данной проблемой, передает корреспондент URA.RU.

«Вы можете объяснить, почему доходы растут, создаются рабочие места, а численность населения уменьшается?» — спросил у Ковалева после его отчета депутат облдумы Виктор Зырянов. «С начала 2019 года в регионе проводится комплекс мероприятий, направленный на решение данной проблемы. Реализуются национальные проекты по демографию и здравоохранению. Тратится колоссальный объем бюджетных и благотворительных средств, чтобы прекратить миграционный отток населения. Предпринимаем все усилия», — ответил Ковалев. Также чиновник отметил, что на ряду с проблемой миграции также решаются вопросы и по снижению естественной убыли населения.

Ранее URA.RU писало, что из Курганской области чаще всего уезжают женщины. По данным местных властей, из региона мигрирует 55% женского населения.

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В ходе совместного заседания комитета областной думы депутаты подняли вопрос о миграционной убыли населения из Курганской области. Директор департамента экономразвития региона Владимир Ковалев ответил, что власти занимаются данной проблемой, передает корреспондент URA.RU. «Вы можете объяснить, почему доходы растут, создаются рабочие места, а численность населения уменьшается?» — спросил у Ковалева после его отчета депутат облдумы Виктор Зырянов. «С начала 2019 года в регионе проводится комплекс мероприятий, направленный на решение данной проблемы. Реализуются национальные проекты по демографию и здравоохранению. Тратится колоссальный объем бюджетных и благотворительных средств, чтобы прекратить миграционный отток населения. Предпринимаем все усилия», — ответил Ковалев. Также чиновник отметил, что на ряду с проблемой миграции также решаются вопросы и по снижению естественной убыли населения. Ранее URA.RU писало, что из Курганской области чаще всего уезжают женщины. По данным местных властей, из региона мигрирует 55% женского населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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