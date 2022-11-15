15 ноября 2022

Из Курганской области чаще всего уезжают женщины

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Из Курганской области уезжает 55% женщин Фото:

Из Курганской области в другие регионы уезжает 55% женщин. Такую информацию озвучил директор департамента экономразвития региона Владимир Ковалев на совместном заседании комитетов Курганской облдумы, передает корреспондент URA.RU.

«В другие регионы уезжает 55% женщин из Курганской области. В основном это женщины фертильного возраста», — сказал Ковалев. При этом по словам директора областного депэкомразвития, по итогам 2021 года показатель миграционной убыли населения в регионе снизился с 4 до 3 тысяч человек. Кроме того, Ковалев отметил, что структуру убывающего населения составляют лица трудоспособного возраста и пообещал позже предоставить информацию в процентном соотношении.

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Из Курганской области в другие регионы уезжает 55% женщин. Такую информацию озвучил директор департамента экономразвития региона Владимир Ковалев на совместном заседании комитетов Курганской облдумы, передает корреспондент URA.RU. «В другие регионы уезжает 55% женщин из Курганской области. В основном это женщины фертильного возраста», — сказал Ковалев. При этом по словам директора областного депэкомразвития, по итогам 2021 года показатель миграционной убыли населения в регионе снизился с 4 до 3 тысяч человек. Кроме того, Ковалев отметил, что структуру убывающего населения составляют лица трудоспособного возраста и пообещал позже предоставить информацию в процентном соотношении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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