Из Курганской области чаще всего уезжают женщины

16 ноября 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

Из Курганской области уезжает 55% женщин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из Курганской области в другие регионы уезжает 55% женщин. Такую информацию озвучил директор департамента экономразвития региона Владимир Ковалев на совместном заседании комитетов Курганской облдумы, передает корреспондент URA.RU. «В другие регионы уезжает 55% женщин из Курганской области. В основном это женщины фертильного возраста», — сказал Ковалев. При этом по словам директора областного депэкомразвития, по итогам 2021 года показатель миграционной убыли населения в регионе снизился с 4 до 3 тысяч человек. Кроме того, Ковалев отметил, что структуру убывающего населения составляют лица трудоспособного возраста и пообещал позже предоставить информацию в процентном соотношении.

Из Курганской области в другие регионы уезжает 55% женщин. Такую информацию озвучил директор департамента экономразвития региона Владимир Ковалев на совместном заседании комитетов Курганской облдумы, передает корреспондент URA.RU. «В другие регионы уезжает 55% женщин из Курганской области. В основном это женщины фертильного возраста», — сказал Ковалев. При этом по словам директора областного депэкомразвития, по итогам 2021 года показатель миграционной убыли населения в регионе снизился с 4 до 3 тысяч человек. Кроме того, Ковалев отметил, что структуру убывающего населения составляют лица трудоспособного возраста и пообещал позже предоставить информацию в процентном соотношении.