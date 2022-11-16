16 ноября 2022

На федеральной трассе из Тюмени в Омск произошло смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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авария сургут дпс, колесо, дтп, авария
Иномарка влетела в ограждение, водитель погиб на месте (архивное фото) Фото:

На трасе Тюмень-Ишим-Омск погиб водитель Mazda: он наехал на дорожное ограждение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«В ДТП под Тюменью погиб водитель. По предварительным данным, на 13 км автодороги Тюмень-Ишим-Омск 24-летний мужчина не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Водитель скончался на месте происшествия. Сейчас сотрудники полиции выясняют подробности случившейся аварии.

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На трасе Тюмень-Ишим-Омск погиб водитель Mazda: он наехал на дорожное ограждение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «В ДТП под Тюменью погиб водитель. По предварительным данным, на 13 км автодороги Тюмень-Ишим-Омск 24-летний мужчина не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Водитель скончался на месте происшествия. Сейчас сотрудники полиции выясняют подробности случившейся аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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