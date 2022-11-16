Иномарка влетела в ограждение, водитель погиб на месте (архивное фото) Фото: Артем Ковтун © URA.RU

На трасе Тюмень-Ишим-Омск погиб водитель Mazda: он наехал на дорожное ограждение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«В ДТП под Тюменью погиб водитель. По предварительным данным, на 13 км автодороги Тюмень-Ишим-Омск 24-летний мужчина не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Водитель скончался на месте происшествия. Сейчас сотрудники полиции выясняют подробности случившейся аварии.

Фото: УГИБДД по Тюменской области