16 ноября 2022

Губернатор отправляет глав муниципалитетов к семьям мобилизованных

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Отправка мобилизованных из Тракторозаводского военкомата. Челябинск , амуниция, военкомат, рюкзак, вещмешок, коврик, спецоперация, мобилизация, сво, отправка
Главной задачей остается подготовка мобилизованных к выполнению задач СВО Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 ноября поручил главам территорий держать на особом контроле вопросы помощи семьям мобилизованных и держать с ними постоянную связь. Об этом глава региона заявил на совещании с руководителями муниципалитетов.

«Прошу глав держать на особом контроле вопросы помощи семьям. Приезжать к своим землякам в учебный центр для мобилизованных в Чебаркуль. Помогать участникам спецоперации в зоне СВО и не терять с ними связь» — заявил Текслер.

Глава региона отметил, что мобилизованным необходимо помогать с приобретением квадрокоптеров, тепловизоров и другого необходимого снаряжения. Текслер также заявил, что областные власти проводят акцию «Подарим Новый год детям» и муниципалитетам необходимо распространить этот опыт для семей мобилизованных.

Текслер отметил, что регион активно помогаем нашим подразделениям. Это 90-я танковая дивизия, 21-я авиационная дивизия и добровольческий батальон «Южноуралец». Он также поблагодарил жителей за поддержку южноуральцев, задействованных в СВО.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 ноября поручил главам территорий держать на особом контроле вопросы помощи семьям мобилизованных и держать с ними постоянную связь. Об этом глава региона заявил на совещании с руководителями муниципалитетов. «Прошу глав держать на особом контроле вопросы помощи семьям. Приезжать к своим землякам в учебный центр для мобилизованных в Чебаркуль. Помогать участникам спецоперации в зоне СВО и не терять с ними связь» — заявил Текслер. Глава региона отметил, что мобилизованным необходимо помогать с приобретением квадрокоптеров, тепловизоров и другого необходимого снаряжения. Текслер также заявил, что областные власти проводят акцию «Подарим Новый год детям» и муниципалитетам необходимо распространить этот опыт для семей мобилизованных. Текслер отметил, что регион активно помогаем нашим подразделениям. Это 90-я танковая дивизия, 21-я авиационная дивизия и добровольческий батальон «Южноуралец». Он также поблагодарил жителей за поддержку южноуральцев, задействованных в СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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