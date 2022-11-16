Губернатор отправляет глав муниципалитетов к семьям мобилизованных

Главной задачей остается подготовка мобилизованных к выполнению задач СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 ноября поручил главам территорий держать на особом контроле вопросы помощи семьям мобилизованных и держать с ними постоянную связь. Об этом глава региона заявил на совещании с руководителями муниципалитетов.

«Прошу глав держать на особом контроле вопросы помощи семьям. Приезжать к своим землякам в учебный центр для мобилизованных в Чебаркуль. Помогать участникам спецоперации в зоне СВО и не терять с ними связь» — заявил Текслер.

Глава региона отметил, что мобилизованным необходимо помогать с приобретением квадрокоптеров, тепловизоров и другого необходимого снаряжения. Текслер также заявил, что областные власти проводят акцию «Подарим Новый год детям» и муниципалитетам необходимо распространить этот опыт для семей мобилизованных.

Текслер отметил, что регион активно помогаем нашим подразделениям. Это 90-я танковая дивизия, 21-я авиационная дивизия и добровольческий батальон «Южноуралец». Он также поблагодарил жителей за поддержку южноуральцев, задействованных в СВО.