«Уралвагонзавод» стал правообладателем «Терминатора». Фото

17 ноября 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

УВЗ зарегистрировал товарные знаки на танк Т-90 «Прорыв» и БМПТ «Терминатор» Фото: Анна Майорова © URA.RU «Уралвагонзавод» зарегистрировал два новых товарных знака — «Прорыв» и «Терминатор». Эти названия носят танк Т-90М и боевая машина поддержки танков БМПТ, которые производит предприятие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода». «Узнаваемость бренда УВЗ растет и позволяет наращивать деловую репутацию. Работа в сфере регистрации товарных знаков продолжается. Она важна для защиты интеллектуальных прав Уралвагонзавода. Пресекаются попытки незаконного использования исключительных прав. Десятки организаций-нарушителей привлекается к ответственности», — рассказал начальник управления по интеллектуальной собственности концерна «Уралвагонзавод» Сергей Ананьев. Танк Т-90М «Прорыв», являющийся самым современным в линейке «девяностых», и боевая машина поддержки танков «Терминатор», способная заменить две БМП и мотострелковые взвод, сейчас использует российская армия. Всего в активе предприятия 33 товарных знака, среди которых «Т-34», «Т-90» «ARMATA» «URALVAGONZAVOD» и другие. Товарные знаки зарегистрировали в Роспатенте Фото: пресс-служба УВЗ

«Уралвагонзавод» зарегистрировал два новых товарных знака — «Прорыв» и «Терминатор». Эти названия носят танк Т-90М и боевая машина поддержки танков БМПТ, которые производит предприятие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода». «Узнаваемость бренда УВЗ растет и позволяет наращивать деловую репутацию. Работа в сфере регистрации товарных знаков продолжается. Она важна для защиты интеллектуальных прав Уралвагонзавода. Пресекаются попытки незаконного использования исключительных прав. Десятки организаций-нарушителей привлекается к ответственности», — рассказал начальник управления по интеллектуальной собственности концерна «Уралвагонзавод» Сергей Ананьев. Танк Т-90М «Прорыв», являющийся самым современным в линейке «девяностых», и боевая машина поддержки танков «Терминатор», способная заменить две БМП и мотострелковые взвод, сейчас использует российская армия. Всего в активе предприятия 33 товарных знака, среди которых «Т-34», «Т-90» «ARMATA» «URALVAGONZAVOD» и другие.