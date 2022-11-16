16 ноября 2022

«Уралвагонзавод» стал правообладателем «Терминатора». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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УВЗ зарегистрировал товарные знаки на танк Т-90 «Прорыв» и БМПТ «Терминатор» Фото:

«Уралвагонзавод» зарегистрировал два новых товарных знака — «Прорыв» и «Терминатор». Эти названия носят танк Т-90М и боевая машина поддержки танков БМПТ, которые производит предприятие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

«Узнаваемость бренда УВЗ растет и позволяет наращивать деловую репутацию. Работа в сфере регистрации товарных знаков продолжается. Она важна для защиты интеллектуальных прав Уралвагонзавода. Пресекаются попытки незаконного использования исключительных прав. Десятки организаций-нарушителей привлекается к ответственности», — рассказал начальник управления по интеллектуальной собственности концерна «Уралвагонзавод» Сергей Ананьев.

Танк Т-90М «Прорыв», являющийся самым современным в линейке «девяностых», и боевая машина поддержки танков «Терминатор», способная заменить две БМП и мотострелковые взвод, сейчас использует российская армия. Всего в активе предприятия 33 товарных знака, среди которых «Т-34», «Т-90» «ARMATA» «URALVAGONZAVOD» и другие.

Товарные знаки зарегистрировали в Роспатенте
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«Уралвагонзавод» зарегистрировал два новых товарных знака — «Прорыв» и «Терминатор». Эти названия носят танк Т-90М и боевая машина поддержки танков БМПТ, которые производит предприятие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода». «Узнаваемость бренда УВЗ растет и позволяет наращивать деловую репутацию. Работа в сфере регистрации товарных знаков продолжается. Она важна для защиты интеллектуальных прав Уралвагонзавода. Пресекаются попытки незаконного использования исключительных прав. Десятки организаций-нарушителей привлекается к ответственности», — рассказал начальник управления по интеллектуальной собственности концерна «Уралвагонзавод» Сергей Ананьев. Танк Т-90М «Прорыв», являющийся самым современным в линейке «девяностых», и боевая машина поддержки танков «Терминатор», способная заменить две БМП и мотострелковые взвод, сейчас использует российская армия. Всего в активе предприятия 33 товарных знака, среди которых «Т-34», «Т-90» «ARMATA» «URALVAGONZAVOD» и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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