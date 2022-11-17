В Кремле раскрыли, как будет идти СВО зимой Песков: проведение СВО не зависит от погоды 17 ноября 2022 в 16:50 Размер текста - 17 + Заморозки не повлияют на проведение СВО, сказал Песков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Продолжение спецоперации на Украине не зависит от погоды. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «СВО продолжается. Ее продолжение не зависит от погодных условий», — заявил Песков, отвечая на вопрос, отразятся ли на ведении СВО первые морозы и снег на Украине. Продолжение спецоперации на Украине не зависит от погоды. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «СВО продолжается. Ее продолжение не зависит от погодных условий», — заявил Песков, отвечая на вопрос, отразятся ли на ведении СВО первые морозы и снег на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям