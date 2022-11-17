В Кремле раскрыли, как будет идти СВО зимой

Песков: проведение СВО не зависит от погоды
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, растяжка, граната, учения, военные, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Заморозки не повлияют на проведение СВО, сказал Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Продолжение спецоперации на Украине не зависит от погоды. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«СВО продолжается. Ее продолжение не зависит от погодных условий», — заявил Песков, отвечая на вопрос, отразятся ли на ведении СВО первые морозы и снег на Украине.

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Продолжение спецоперации на Украине не зависит от погоды. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «СВО продолжается. Ее продолжение не зависит от погодных условий», — заявил Песков, отвечая на вопрос, отразятся ли на ведении СВО первые морозы и снег на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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