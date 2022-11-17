Заморозки не повлияют на проведение СВО, сказал Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Продолжение спецоперации на Украине не зависит от погоды. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«СВО продолжается. Ее продолжение не зависит от погодных условий», — заявил Песков, отвечая на вопрос, отразятся ли на ведении СВО первые морозы и снег на Украине.
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