Екатеринбург обогнал Краснодар по доступности жилья

17 ноября 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Рынок жилья в Екатеринбурге развивается стабильно, из-за этого в городе мало градостроительных конфликтов Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге самое доступное жилье, также в городе низкий уровень градостроительных конфликтов, которые стали чаще возникать в российских агломерациях на фоне экономической турбулентности. Такой показатель — результат спланированной стратегии, заявил генеральный директор Фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов на форуме «Города России», передает корреспондент URA.RU. «В период экономической турбулентности возрастает риск принятия непродуманных решений с долгоиграющими последствиями, но некоторые процессы меньше определенного количества месяцев происходить не могут. Мы видим, что за последние 2-3 года градостроительная конфликтность в большинстве российских агломераций существенно возросла. Екатеринбург же тут отмечен в позитивном ключе», — поделился Пузанов. Он также указал на высокую устойчивость местного рынка жилья. Недвижимость в Екатеринбурге сейчас самая доступная в России, уральская столица обогнала по этому показателю Краснодар, где жилье строили в больших объемах, но без улучшения качества среды. «Екатеринбург плавно, медленно, но верно реализовывал свою стратегию скоординированного развития объемов, цен, доходов населения. Еще одно следствие этого — один из самых низких уровней градостроительной конфликтности среди крупнейших агломераций РФ», — добавил Пузанов. В Екатеринбурге 16 и 17 ноября проходил ежегодный общероссийский форум стратегического развития «Города России». На сессиях обсуждали вопросы городского планирования и функционирования экономики с учетом глобальных вызовов.

В Екатеринбурге самое доступное жилье, также в городе низкий уровень градостроительных конфликтов, которые стали чаще возникать в российских агломерациях на фоне экономической турбулентности. Такой показатель — результат спланированной стратегии, заявил генеральный директор Фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов на форуме «Города России», передает корреспондент URA.RU. «В период экономической турбулентности возрастает риск принятия непродуманных решений с долгоиграющими последствиями, но некоторые процессы меньше определенного количества месяцев происходить не могут. Мы видим, что за последние 2-3 года градостроительная конфликтность в большинстве российских агломераций существенно возросла. Екатеринбург же тут отмечен в позитивном ключе», — поделился Пузанов. Он также указал на высокую устойчивость местного рынка жилья. Недвижимость в Екатеринбурге сейчас самая доступная в России, уральская столица обогнала по этому показателю Краснодар, где жилье строили в больших объемах, но без улучшения качества среды. «Екатеринбург плавно, медленно, но верно реализовывал свою стратегию скоординированного развития объемов, цен, доходов населения. Еще одно следствие этого — один из самых низких уровней градостроительной конфликтности среди крупнейших агломераций РФ», — добавил Пузанов. В Екатеринбурге 16 и 17 ноября проходил ежегодный общероссийский форум стратегического развития «Города России». На сессиях обсуждали вопросы городского планирования и функционирования экономики с учетом глобальных вызовов.