Житель ЯНАО расстрелял мужчину из охотничьего ружья

Убийство произошло в апреле Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) в гаражно-строительном кооперативе «За рулем-1» расстрелял мужчину из охотничьего ружья. Как сообщается на сайте прокуратуры округа, пострадавший выжил, но лишился ноги, а злоумышленник получил шесть лет колонии.

«Мужчина в апреле 2022 года направил в лицо потерпевшему ствол охотничьего самозарядного гладкоствольного карабина и высказал в его адрес угрозу убийством, а также нанес ему удары в область головы и тела», — говорится в сообщении. Случившееся произошло в гаражно-строительном кооперативе «За рулем-1».

Злоумышленник также выстрелил в ногу потерпевшего, из-за чего ее пришлось ампутировать. Виновному назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С него взыщут 1,5 млн рублей за моральный вред потерпевшему.

Ранее URA.RU сообщало, что тундровик в ЯНАО застрелил вахтовика. Он доставал ружье, чтобы отогнать свору собак, и случайно выстрелил в мужчину.