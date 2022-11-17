МИД России отказался признавать Украину террористическим государством

17 ноября 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

МИД РФ не интересен подход Запада по развешиванию ярлыков на неугодные страны и объявлении их террористическими Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине МИД России не будет признавать Украину террористическим государством, так как копировать подход Запада и объявлять любое неугодное государство государством-террористом нет никакого желания. Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. «МИД РФ не станет признавать киевский режим террористическим по примеру Запада», — заявил Нечаев. Трансляция брифинга велась в telegram-канале МИД РФ. Он добавил, что России не интересен такой подход недружественных государств с их извращенным пониманием демократии. Ранее стало известно, что европейский парламент планирует провести голосование по резолюции об объявлении России страной-террористом. Решение признать Россию «поддерживающим терроризм государством» также приняли и в латвийском парламенте, передает RT. Что касается главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли, то он не дал четкого ответа на вопрос, должна ли Британия признать Россию «террористическим государством», сообщает телеканал 360. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, назвал США и страны Европы спонсорами и пособниками ядерного терроризма, пишет «Национальная служба новостей».

МИД России не будет признавать Украину террористическим государством, так как копировать подход Запада и объявлять любое неугодное государство государством-террористом нет никакого желания. Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. «МИД РФ не станет признавать киевский режим террористическим по примеру Запада», — заявил Нечаев. Трансляция брифинга велась в telegram-канале МИД РФ. Он добавил, что России не интересен такой подход недружественных государств с их извращенным пониманием демократии. Ранее стало известно, что европейский парламент планирует провести голосование по резолюции об объявлении России страной-террористом. Решение признать Россию «поддерживающим терроризм государством» также приняли и в латвийском парламенте, передает RT. Что касается главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли, то он не дал четкого ответа на вопрос, должна ли Британия признать Россию «террористическим государством», сообщает телеканал 360. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, назвал США и страны Европы спонсорами и пособниками ядерного терроризма, пишет «Национальная служба новостей».