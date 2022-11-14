Европейский парламент анонсировал признание России террористом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсия по крыше мэрии. Екатеринбург, флаг рф, флаг россии, виды екатеринбрга
Европарламент хочет проголосовать за признание РФ страной-террористом Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский парламент планирует провести голосование по резолюции об объявлении России страной-террористом. Об этом сообщает сайт Европейской народной партии (ЕНП).

«На следующей неделе мы проголосуем по резолюции, в которой Россия будет квалифицирована как террористическое государство», — указывается в соответствующем документе. Он опубликован на сайте партии Eppgroup.

Ранее сообщалось, что Великобритания и страны ЕС планируют бойкотировать российскую делегацию на G20. Также страны Европы уже говорили о том, что политический режим страны, по их мнению, считается «террористическим». Например, об этом заявляли Польша и Чехия.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и западные страны не согласны с таким решением. Они начали вводить санкции против РФ и оказывать помощь Киеву. После в Европе начали высказываться о якобы террористическом режиме в РФ. В том числе — из-за мести, пишет Life.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Европейский парламент планирует провести голосование по резолюции об объявлении России страной-террористом. Об этом сообщает сайт Европейской народной партии (ЕНП). «На следующей неделе мы проголосуем по резолюции, в которой Россия будет квалифицирована как террористическое государство», — указывается в соответствующем документе. Он опубликован на сайте партии Eppgroup. Ранее сообщалось, что Великобритания и страны ЕС планируют бойкотировать российскую делегацию на G20. Также страны Европы уже говорили о том, что политический режим страны, по их мнению, считается «террористическим». Например, об этом заявляли Польша и Чехия. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и западные страны не согласны с таким решением. Они начали вводить санкции против РФ и оказывать помощь Киеву. После в Европе начали высказываться о якобы террористическом режиме в РФ. В том числе — из-за мести, пишет Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...