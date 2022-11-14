Европейский парламент анонсировал признание России террористом

14 ноября 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Европарламент хочет проголосовать за признание РФ страной-террористом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский парламент планирует провести голосование по резолюции об объявлении России страной-террористом. Об этом сообщает сайт Европейской народной партии (ЕНП). «На следующей неделе мы проголосуем по резолюции, в которой Россия будет квалифицирована как террористическое государство», — указывается в соответствующем документе. Он опубликован на сайте партии Eppgroup. Ранее сообщалось, что Великобритания и страны ЕС планируют бойкотировать российскую делегацию на G20. Также страны Европы уже говорили о том, что политический режим страны, по их мнению, считается «террористическим». Например, об этом заявляли Польша и Чехия. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и западные страны не согласны с таким решением. Они начали вводить санкции против РФ и оказывать помощь Киеву. После в Европе начали высказываться о якобы террористическом режиме в РФ. В том числе — из-за мести, пишет Life .

Европейский парламент планирует провести голосование по резолюции об объявлении России страной-террористом. Об этом сообщает сайт Европейской народной партии (ЕНП). «На следующей неделе мы проголосуем по резолюции, в которой Россия будет квалифицирована как террористическое государство», — указывается в соответствующем документе. Он опубликован на сайте партии Eppgroup. Ранее сообщалось, что Великобритания и страны ЕС планируют бойкотировать российскую делегацию на G20. Также страны Европы уже говорили о том, что политический режим страны, по их мнению, считается «террористическим». Например, об этом заявляли Польша и Чехия. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и западные страны не согласны с таким решением. Они начали вводить санкции против РФ и оказывать помощь Киеву. После в Европе начали высказываться о якобы террористическом режиме в РФ. В том числе — из-за мести, пишет Life.